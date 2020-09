De Amerikaanse president Donald Trump heeft een campagnebelofte gedaan om Juneteenth, de dag waarop Amerikanen de afschaffing van de slavernij herdenken, tot nationale feestdag te maken. Met de belofte probeert Trump de zwarte kiezers te verleiden. Die neigen van oudsher eerder richting de Democratische partij.

Trump deed de uitspraak vrijdag op campagne in Atlanta (Georgia), een stad met een grote zwarte bevolking. Daar beloofde hij ook om de racistische organisatie Ku Klux Klan tot terroristische groepering te laten verklaren. Hetzelfde is hij overigens van plan met de antifa, een losse beweging van antifascistische activisten die deelneemt aan de demonstraties tegen racisme en politiegeweld in de VS. Nochtans bestaat er binnen de VS geen statuut van binnenlands terrorisme dat dergelijke verklaring mogelijk maakt.

De president beloofde ook dat zwarte gemeenschappen meer toegang zullen krijgen tot kapitaal en dat hij meer banen voor deze groep zal scheppen. Ook zij hij bedrijven van zwarte Amerikanen meer te willen steunen. De plannen passen in Trumps Black Economic Empowerment Platinum Plan.

Trump zei dat hij Amerikanen altijd op de eerste plaats zet. 'Daaronder vallen ook heel, heel belangrijke zwarte Amerikanen', aldus de president.

Trump heeft er veel belang bij om zwarte stemmen te krijgen in Atlanta. In de staat Georgia gaat hij in de laatste peilingen nek-aan-nek met zijn Democratische uitdager Joe Biden.

De roep om Juneteenth, zoals de gedenkdag op 19 juni wordt genoemd, tot nationale feestdag te verklaren wordt steeds luider met de aanhoudende Black Lives Matter-protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld op de achtergrond. 47 staten en het District Columbia, waarin de hoofdstad Washington ligt, erkennen Juneteenth al als feestdag.

De belofte van Trump is opvallend, omdat hij in aanloop van de afgelopen Juneteenth opzien baarde door die dag een verkiezingsbijeenkomst te willen houden in de stad Tulsa (Oklahoma). Dat werd door velen in de zwarte gemeenschap als een schoffering beschouwd, omdat Tulsa in 1921 het toneel was van massale aanvallen op zwarte inwoners van de stad, van wie tientallen om het leven werden gebracht. Trump besloot uiteindelijk de rally met een dag uit te stellen.

Trump kreeg in 2016 slechts 8 procent van de stemmen van zwarte Amerikanen achter zijn naam, meldt CNN. Volgens gemiddelden van peilingen van 2020, krijgt Biden 83 procent van de stemmen van zwarten, Trump slechts 8 procent.

Trump deed de uitspraak vrijdag op campagne in Atlanta (Georgia), een stad met een grote zwarte bevolking. Daar beloofde hij ook om de racistische organisatie Ku Klux Klan tot terroristische groepering te laten verklaren. Hetzelfde is hij overigens van plan met de antifa, een losse beweging van antifascistische activisten die deelneemt aan de demonstraties tegen racisme en politiegeweld in de VS. Nochtans bestaat er binnen de VS geen statuut van binnenlands terrorisme dat dergelijke verklaring mogelijk maakt. De president beloofde ook dat zwarte gemeenschappen meer toegang zullen krijgen tot kapitaal en dat hij meer banen voor deze groep zal scheppen. Ook zij hij bedrijven van zwarte Amerikanen meer te willen steunen. De plannen passen in Trumps Black Economic Empowerment Platinum Plan. Trump zei dat hij Amerikanen altijd op de eerste plaats zet. 'Daaronder vallen ook heel, heel belangrijke zwarte Amerikanen', aldus de president. Trump heeft er veel belang bij om zwarte stemmen te krijgen in Atlanta. In de staat Georgia gaat hij in de laatste peilingen nek-aan-nek met zijn Democratische uitdager Joe Biden. De roep om Juneteenth, zoals de gedenkdag op 19 juni wordt genoemd, tot nationale feestdag te verklaren wordt steeds luider met de aanhoudende Black Lives Matter-protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld op de achtergrond. 47 staten en het District Columbia, waarin de hoofdstad Washington ligt, erkennen Juneteenth al als feestdag. De belofte van Trump is opvallend, omdat hij in aanloop van de afgelopen Juneteenth opzien baarde door die dag een verkiezingsbijeenkomst te willen houden in de stad Tulsa (Oklahoma). Dat werd door velen in de zwarte gemeenschap als een schoffering beschouwd, omdat Tulsa in 1921 het toneel was van massale aanvallen op zwarte inwoners van de stad, van wie tientallen om het leven werden gebracht. Trump besloot uiteindelijk de rally met een dag uit te stellen. Trump kreeg in 2016 slechts 8 procent van de stemmen van zwarte Amerikanen achter zijn naam, meldt CNN. Volgens gemiddelden van peilingen van 2020, krijgt Biden 83 procent van de stemmen van zwarten, Trump slechts 8 procent.