De Amerikaanse president Donald Trump en First Lady Melania Trump hebben woensdag een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001. Dat gebeurde op de South Lawn van het Witte Huis. Daarbij waren ook nabestaanden van slachtoffers aanwezig. Nadien beloofde Trump in de strijd tegen het terrorisme keihard terug te slaan.

Trump had een waarschuwing voor potentiële aanslagplegers: "We streven niet naar een conflict maar wanneer iemand het waagt ons land aan te vallen, zullen we met alle macht en ijzeren wil terugslaan". Na de ceremonie begeven Trump en zijn echtgenote zich naar het Pentagon, om daar aan een herdenking deel te nemen.

Op de bewuste ochtend in september 2001 boorde zich vlucht 77 van American Airlines in de gevel van het immense gebouw even buiten Washington waardoor 184 mensen de dood vonden. Even tevoren hadden twee lijnvliegtuigen die door leden van al-Qaida gekaapt werden, de twee torens van het World Trade Center in New York doorboord, waarna deze instorten. Een derde toestel crashte op het Pentagon in Washington en een vierde vliegtuig stortte neer in Pennsylvania.

De aanslagen, waarbij bijna 3.000 doden vallen, zijn de dodelijkste uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Verenigde Staten brengen hulde aan slachtoffers

De New Yorkers hebben dinsdag eer betuigd aan de bijna 3.000 mensen die het leven lieten bij de terreuraanslagen van 11 september 2001. Ze deden dat op een plechtigheid op de plaats van de vroegere Twin Towers, die een herdenkingsmonument is geworden.

Onder een stralende zon -net als 8 jaar geleden- kwamen verwanten van slachtoffers, politieagenten, brandweerlieden en prominenten bijeen ter gelegenheid van de verjaardag van de zwaarste aanslag die ooit gepleegd werd en die de hele wereld schokte. De menigte stond op de esplanade voor het museum in Manhattan dat aan de aanslagen gewijd is, en hield een minuut stilte om 08.46 uur en 09.03 uur plaatselijke tijd, de exacte tijdstippen waarop de gekaapte vliegtuigen in de Twin Towers vlogen, die al vlug in een vuurzee veranderden. Alle namen van de slachtoffers werden vervolgens voorgelezen. Onder de aanwezigen waren onder meer Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, Bill de Blasio, de burgemeester van New York, Rudy Giuliani, burgemeester op het moment van de aanslagen, en Michael Bloomberg, burgemeester die de leiding had over de heropbouw van de wijk. Behalve de mensen die die dag om het leven kwamen of gewond raakten, kregen duizenden hulpverleners, politieagenten, bouwvakkers of bewoners van de wijk sindsdien ziekten, soms dodelijke, van de giftige rook die op de site hing.