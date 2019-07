De Amerikaanse president Donald Trump heeft telefonisch contact gehad met Boris Johnson. Hij stelde de kersverse Britse premier 'een zeer uitgebreid vrijhandelsakkoord' in het vooruitzicht. Een dergelijk akkoord was tot hiertoe niet mogelijk als gevolg van het Britse lidmaatschap bij de Europese Unie, aldus Trump.

Binnen de Europese Unie worden vrijhandelsakkoorden centraal geregeld. Indien Groot-Brittannië in november de EU verlaat, kan het in de toekomst opnieuw bilaterale handelsakkoorden sluiten.

Experts tonen zich niettemin vrij sceptisch over de slaagkansen van de Britten. Het onderhandelen van dergelijke akkoorden is doorgaans een proces van lange adem. Bovendien heeft Londen beduidend minder onderhandelingsmacht dan de Europese Unie in zijn geheel. Een geplande vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de VS werd na de verkiezing van Trump in 2016 nog in de koelkast gestoken.

Johnson, een harde brexiteer, is woensdag Theresa May opgevolgd als Brits premier. De aanstelling van Johnson kan alvast rekenen op de goedkeuring van Trump, die aan de telefoon voorspelde dat de Brit een 'fantastische premier' zal zijn.