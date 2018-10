Trump bekritiseert Saoedi's: 'Een van de ergste doofpotoperaties ooit'

'Ze hadden een heel slecht origineel concept, het was slecht uitgevoerd en de doofpotoperatie nadien was één van de ergste in de geschiedenis van doofpotoperaties', klonk het in zijn gekende stijl. 'Iedereen die bij dit plan betrokken is, is in de problemen, zou in de problemen moeten zijn'.

Hij merkte nog op dat Saoedi-Arabië een gemeen deel van de wereld is, 'maar dat is geen excuus', klonk het.

Gevraagd naar de uitlatingen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over de moord op Khashoggi, zei Trump dat die 'nogal hard was voor Saoedi-Arabië'.

Momenteel verblijft de CIA-directrice in Turkije en Trump gaat op basis van haar rapport snel beslissen hoe hij gaat reageren op het schandaal, klonk het. De president is van plan om het Amerikaanse Congres daarbij te betrekken.