De Amerikaanse president Donald Trump zakt begin juni af naar het Verenigd Koninkrijk voor een staatsbezoek. Dat heeft Buckingham Palace dinsdag aangekondigd. Het gaat om het eerste staatsbezoek van Trump aan het VK en nog maar het derde van een Amerikaanse president onder het 67-jarige bewind van koningin Elizabeth II. Trumps directe voorgangers Barack Obama en George W. Bush gingen hem voor.

Het staatsbezoek komt er op uitnodiging van de Britse koningin Elizabeth II en zal plaatsvinden van 3 tot 5 juni. First lady Melania zal Trump vergezellen op de trip. Meer details over het programma volgen later pas, maar overleg met de Britse premier Theresa May staat volgens haar kabinet al zeker op de agenda. 'Het staatsbezoek is een kans om onze al hechte relatie op vlak van handel, investeringen, veiligheid en defensie te versterken', citeert The Guardian Theresa May.

Ook een woordvoerder van het Witte Huis hamert op de 'onwrikbare en speciale relatie tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk'. Trump ontmoette koningin Elizabeth II vorig jaar in juli al op Windsor Castle. Het ging toen om een werkbezoek en geen officieel staatsbezoek.

Een staatsbezoek van Trump ligt in het Verenigd Koninkrijk heel gevoelig. May maakte al bij het aantreden van de Amerikaanse president in 2017 een uitnodiging over voor een officieel bezoek, wat meteen een storm van protest veroorzaakte. Ook nu komt er kritiek op de aankondiging van het paleis.

Veel parlementsleden spreken zich uit tegen het bezoek en op 4 juni worden al betogingen tegen de Amerikaanse president gepland. Na zijn staatsbezoek trekt Trump naar Frankrijk, waar hij herdenkingsplechtigheden zal bijwonen in het kader van 75 jaar D-day, de geallieerde landingen in Normandië op 6 juni 1944.