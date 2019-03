Volgens het Witte Huis doet hij dat omdat hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un 'leuk' vindt.

'Vandaag is er aangekondigd door het Amerikaanse ministerie van Financiën dat bijkomstige grootschalige sancties toegevoegd zullen worden aan de reeds bestaande sancties tegen Noord-Korea. Ik heb vandaag de terugtrekking van die bijkomende sancties bevolen', aldus Trump op Twitter.

De sancties waren afgekondigd tegen twee Chinese rederijen die Noord-Korea zouden geholpen hebben bij het ontduiken van internationale strafmaatregelen.

Het ministerie van Financiën reageerde nog niet op de uitspraken van Trump. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis, Sarah Sanders, komt de beslissing er omdat Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un 'leuk' vindt en hij niet denkt dat deze sancties nodig zullen zijn.

Spanningen

Toch bestaat de vrees dat de spanningen rond het Noord-Koreaanse atoomprogramma weer oplopen. Eerder vrijdag raakte bekend dat Pyongyang zijn personeel heeft teruggetrokken uit het interkoreaanse verbindingsbureau.

Dat bureau werd in september vorig jaar geopend in het Noord-Koreaanse grensdorp Kaesong. Het maakte deel uit van de toenadering tussen de twee Korea's. Bedoeling was om de communicatie tussen de twee landen beter te laten verlopen.