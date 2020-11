Zittend Amerikaans president Donald Trump is ervan overtuig dat hij de rechtmatige winnaar van de presidentsverkiezingen is. Dat heeft hij donderdag (lokale tijd) duidelijk gemaakt tijdens een verklaring in het Witte Huis.

Zittend Amerikaans president Donald Trump is ervan overtuig dat hij de rechtmatige winnaar van de presidentsverkiezingen is. Dat heeft hij donderdag (lokale tijd) duidelijk gemaakt tijdens een verklaring in het Witte Huis.

'Als je de wettige stemmen tellen, win ik gemakkelijk', zo zei Trump. 'Als je de onwettige stemmen telt, dan kunnen ze de verkiezing stelen van ons'.

Trump herhaalde zijn kritiek op de wijze waarop de stemmen per post worden geteld. Hij stelde, zonder enig bewijs, dat dit op een frauduleuze manier gebeurt. 'Ze proberen een verkiezing te vervalsen en dat kunnen we niet laten gebeuren', verklaarde hij.

Zittend Amerikaans president Donald Trump is ervan overtuig dat hij de rechtmatige winnaar van de presidentsverkiezingen is. Dat heeft hij donderdag (lokale tijd) duidelijk gemaakt tijdens een verklaring in het Witte Huis.'Als je de wettige stemmen tellen, win ik gemakkelijk', zo zei Trump. 'Als je de onwettige stemmen telt, dan kunnen ze de verkiezing stelen van ons'. Trump herhaalde zijn kritiek op de wijze waarop de stemmen per post worden geteld. Hij stelde, zonder enig bewijs, dat dit op een frauduleuze manier gebeurt. 'Ze proberen een verkiezing te vervalsen en dat kunnen we niet laten gebeuren', verklaarde hij.