Zijn verlies zal de Amerikaanse president Donald Trump misschien nooit erkennen, maar hij gaf donderdag voor het eerst wel aan dat hij het Witte Huis zal verlaten als het Kiescollege volgende maand Joe Biden aanduidt als nieuwe president.

Trump deed de uitspraak na een videogesprek met Amerikaanse soldaten in het buitenland naar aanleiding van Thanksgiving.

De president liet voor het eerst sinds de verkiezingen vragen toe van journalisten.

Ze vroegen hem of hij het Witte Huis zou verlaten als midden december het Kiescollege Joe Biden aanduidt als de volgende president.

'Dat zal ik zeker, en dat weten jullie', antwoordde Trump.

Maar, zei hij ook, hij zal wel blijven vechten tegen het resultaat, en mogelijk nooit toegeven dat hij verloren heeft. 'Het zal heel hard zijn om dat toe te geven'.

Of hij naar de eedaflegging van zijn opvolger zou gaan, wilde de president niet zeggen.

'Het vaccin was ik'

Hij had het vooral over 'massaal kiesbedrog', noemde het 'onmogelijk' dat Biden 80 miljoen stemmen behaalde en zei dat het een 'fout' zou zijn voor het Kiescollege om Biden te verkiezen. 'Dit waren gemanipuleerde verkiezingen. Honderd procent.' Bewijs voerde hij niet aan. De verkiezingsinfrastructuur in de VS staat op het niveau van een 'derdewereldland', aldus Trump.

De president zei ook dat het niet correct is dat zijn rivaal intussen 'probeert een regering samen te stellen'.

'En trouwens, sta niet toe dat Joe Biden de eer opstrijkt voor het vaccin, want het vaccin was ik'.

Eerder deze week zette Trump wel het licht op groen om de overgang naar een regering-Biden mogelijk te maken.

Biden werd na de stembusgang van 3 november door alle grote Amerikaanse media uitgeroepen tot winnaar. Hij haalde ruim zes miljoen stemmen meer dan de uittredende president, maar vooral, hij won in het Kiescollege, waar hem 306 kiesmannen werden toegeschreven. Dat is ruim meer dan de 270 stemmen die nodig zijn voor een meerderheid. De kiesmannen komen op 14 december in de verschillende staten samen om hun stem uit te brengen. Op 6 januari worden die stemmen formeel geteld tijdens een gezamenlijke zitting van het Congres. Biden wordt vervolgens op 20 januari ingezworen als de nieuwe president.

