De Amerikaanse president Donald Trump heeft al ruim 24 uur geen symptomen meer vertoond van besmetting met het coronavirus.

Ook is de president al meer dan vier dagen koortsvrij, aldus zijn arts Sean Conley woensdag in een mededeling van het Witte Huis.

Volgens Conley voelt Trump zich goed. 'Zijn vitale functies, inclusief de zuurstofverzadiging en ademhalingsfrequentie, blijven allemaal stabiel en binnen het normale bereik.' In een bloedstaal dat maandag bij de president werd afgenomen zijn ook antilichamen vastgesteld.

Ook is de president al meer dan vier dagen koortsvrij, aldus zijn arts Sean Conley woensdag in een mededeling van het Witte Huis.Volgens Conley voelt Trump zich goed. 'Zijn vitale functies, inclusief de zuurstofverzadiging en ademhalingsfrequentie, blijven allemaal stabiel en binnen het normale bereik.' In een bloedstaal dat maandag bij de president werd afgenomen zijn ook antilichamen vastgesteld.