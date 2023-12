Trump-advocaat Rudy Giuliani moet 148 miljoen dollar smaadgeld betalen aan twee verkiezingsmedewerkers

Rudy Giuliani, de gewezen burgemeester van New York, en recenter de privé-advocaat van Donald Trump, is door een jury in Washington veroordeeld tot een boete van 148 miljoen dollar. Dat is veel meer geld dan hij klaarblijkelijk heeft.

Giuliani (79) vertelde tijdens een sessie in het parlement van de staat Georgia leugens over twee zwarte verkiezingsmedewerkers. Hij beschuldigde hen ervan Trumpstemmen te hebben gestolen en Joe Biden aan de overwinning in de staat te hebben geholpen. Giiuliani legde die verklaring begin december 2020 af, ongeveer een maand na de presidentsverkiezingen. De Trumpcampagne had op dat moment al tientallen vruchteloze pogingen achter de rug om via rechtszaken kiesuitslagen te betwisten. Men had, werd onderling gecommuniceerd, dringend behoefte aan concrete, bevattelijke gevallen van fraude, die indruk zouden maken bij de publieke opinie.

Op beveiligingsbeelden was te zien hoe moeder en vrijwilligster Ruby Freeman tijdens de telverrichtingen in Fulton County iets overhandigde aan haar dochter Shaye Moss, die in dienst was van de kiesdienst. Giuliani maakte de vergelijking met drugs die doorgegeven werden, maar uiteindelijk ging het volgens hem om een usb-stick waarmee moeder en dochter op niet nader gepreciseerde wijze de verkiezingen in het voordeel van Joe Biden deden kantelen.

Ruby Freeman (voorgrond) en Shaye Moss na afloop van de rechtszaak. © Getty

Na de aantijgingen, die onder meer tijdens meetings ook werden herhaald door Donald Trump zelf, werden de twee belaagd met honderden, vaak racistische dreigtelefoontjes of -mails. Genre: ‘Ik. Weet. Waar. Je. Slaapt’. ‘Bedriegend stuk stront’. ‘We komen achter jou en je familie! Miss Ruby, de veiligste plek waar je nu kan zijn, is de gevangenis. Of je zal aan een boom bengelen.’ ‘Je gaat naar gevangenis onderweg naar de hel’.

Onderzoek dat bevolen werd door Trumps minister van Justitie Bill Barr, en onderzoek dat de Republikeinse minister van Binnenlandse Zaken van Georgia Brad Raffensperger, toen nog een Trumpaanhanger, overschouwde, leverde op dat er helemaal geen sprake was geweest van een usb-stick. Moeder Freeman is tuk op gembermuntjes, en deelt die uit als ze denkt dat mensen in haar omgeving extra pep nodig hebben. Dat was het geval tijdens de lange nacht van de verkiezingen, bleek uit nadere studie.

Dat hun theorie ontkracht was, weerhield er Donald Trump en Rudy Giuliani niet van om de versie van de usb-stick en de diefstal van stemmen in Fulton County te blijven verspreiden. Tijdens zijn beruchte telefoongesprek met Brad Raffensperger, op 2 januari 2021, zei Trump, dat Ruby Freeman verantwoordelijk was voor de diefstal van ‘minstens 18.000 stemmen’. Dat was meer dan het aantal waarmee Trump in de staat Georgia had verloren van Biden. De uitspraak was op niets gebaseerd, maar zo werd de leugen in leven gehouden. En zo duurde de nachtmerrie van Freeman en Moss verder. De dreigementen waren niet langer beperkt tot mails en telefoongesprekken. Belagers kwamen ook aan de deur, of ze lieten pizza’s afleveren met dreigboodschappen. Moeder Freeman zag zich verplicht haar huis te verlaten en is nog altijd niet teruggekeerd.

Meer geld dan gevraagd

De twee spanden een proces aan tegen Giuliani, dat een vreemd verloop kende. Giuliani werkte niet mee, en vertikte het om opgevraagde documenten te leveren. Vervolgens gaf hij in gerechtsdocumenten toe dat hij de vrouwen ten onrechte had beschuldigd. Maar recent slikte hij dat weer in, en beweerde hij dat hij kon bewijzen dat hij de twee terecht had beschuldigd. Tijdens het proces zou hij eerst getuigen, wat hij vervolgens toch niet deed. Zijn advocaten pleitten dat Giuliani een goed mens is, en verwezen naar zijn glorieus verleden, toen hij als burgemeester van New York tijdens de terreuraanvallen van 11 september een heldenrol vervulde, en uitgeroepen werd tot ‘persoon van het jaar’ door Time Magazine.

Maar de getuigenissen en de op tape vastgelegde scheldpartijen en bedreigingen tegen Freeman en Moss maakten meer indruk op de jury.

Moss kreeg tijdens de rechtszitting de vraag voorgelegd waar ze het meest schrik voor heeft. Ze antwoordde, in tranen, dat ze paniekaanvallen had en vreesde gelyncht te zullen worden. Maar wat ze het meest vreesde, was ‘dat mijn zoon mij of mijn moeder opgeknoopt aan een boom voor ons huis vindt, of op school het nieuws krijgt dat zijn moeder gestorven is.’ Het kwam er op neer dat de levens die ze geleid hadden, vernietigd waren, hun relaties met de buitenwereld, hun relaties met wat ze belangrijk vonden, zelfs hun gezondheid.

Na anderhalve dag beraadslaging kende de jury de vrouwen ruim 148 miljoen dollar schadevergoeding toe (136 miljoen euro). Opgedeeld ging het om 33,3 miljoen dollar ter compensatie van de smaad, 40 miljoen voor het doelbewust toedienen van emotionele schade, en 75 miljoen als straf voor andere schade. De advocaten van Freeman en Moss hadden ‘minstens 48 miljoen dollar’ geëist. Ze kregen er 100 miljoen bovenop.

Wat zal hij betalen?

Giuliani liet na afloop weten dat hij nog altijd achter zijn uitspraken staat, en dat hij aan een rechtbank die wel naar zijn versie luistert, zal duidelijk maken waarom. Wellicht gaat hij in beroep tegen de ‘absurditeit van het bedrag’. Hij ontkende aansprakelijkheid voor de bedreigingen.

Moeder en dochter verklaarden dat ze nu achter anderen aangaan, die de leugens over hen verspreiden, wat wellicht verwees naar Donald Trump. ‘Maar dat is werk voor morgen’, aldus Freeman. ‘Vandaag is een goede dag.’

Giuliani weigerde tijdens het proces duidelijkheid te verschaffen over zijn financiën. Maar dat een van zijn recente advocaten hem voor de rechter daagde wegens wanbetaling doet vermoeden dat het er niet goed mee gaat. Giuliani heeft wel een appartement te koop staan, dat hem 6 miljoen dollar kan opleveren. En hoewel hij na zijn periode als burgemeester van New York honderden miljoenen verdiend heeft als lobbyist voor niet altijd zo koosjere bedrijven of landen, zou hij in geldnood verkeren, en in elk geval niet in staat zijn om 148 miljoen dollar op te hoesten. Er hangen Giuliani bovendien nog processen boven het hoofd. In Georgia is hij medebeklaagde (met onder meer Trump) in een zaak van illegale poging om in te grijpen in de verkiezingen. Het bedrijf van kiesmachines, Dominion, zoekt ook een schadevergoeding van Giuliani, nadat hij had beweerd dat de machines Trumpstemmen omzetten in Bidenstemmen.

Van de andere kant: Giuliani reed in een limousine naar de rechtbank in Washington, en hij reisde recent met een privévliegtuig naar de rechtbank in Atlanta, Georgia. Dus ofwel heeft hij zelf geld, ofwel schiet iemand hem zo’n vliegreis voor.

Het zal aan de advocaten van Freeman en Moss zijn om de hand te leggen op ten minste een fractie van het toegekende bedrag. Maar, zei een van die advocaten na het verdict, ‘het geld is in deze niet het belangrijkste’. Freeman zei eerder: ‘Geld lost niet alles op. Het stelt me niet in staat terug te keren naar mijn huis en naar mijn buren.’