Conway geeft aan meer tijd met haar familie door te willen brengen. Dat meldt The Washington Post.

Kellyanne Conway is een van Donald Trumps langstzittende adviseurs. Ze trad in 2016 aan als Trumps derde campagnemanager en leidde hem naar de overwinnig.

Eind deze maand vertrekt ze om meer tijd met haar vier kinderen door te brengen, zegt ze in een verklaring. Haar vier kinderen zijn tieners en zogenaamd tweens, die het komende schooljaar thuis moeten starten. Daarvoor wil Conway genoeg tijd vrijmaken. 'Less drama, more mama', schrijft ze.

Haar echtgenoot George Conway III is een conservatieve advocaat en fel tegenstander van Trump. Ook hij zal zich terugtrekken uit zijn politieke werk.

So I’m withdrawing from @ProjectLincoln to devote more time to family matters. And I’ll be taking a Twitter hiatus.



Needless to say, I continue to support the Lincoln Project and its mission. Passionately. — George Conway (@gtconway3d) August 24, 2020

Hij trekt zicht terug uit het Lincoln-project, een groep Republikeinen die probeert Trump verslagen te krijgen in november. Ook trekt Conway III zich voorlopig terug van Twitter, waar hij doorgaans felle kritiek uit op de president. 'George en ik verschillen van mening op vele fronten, maar we zijn verenigd in waar het om gaat: de kinderen.'

