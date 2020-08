De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdagavond formeel zijn nominatie als Republikeinse presidentskandidaat geaccepteerd. In een toespraak, het slotstuk van de Republikeinse Nationale Conventie, beloofde hij het coronavirus te verslaan en 'opnieuw de beste economie in de geschiedenis te creëren'.

Trump hield zijn toespraak vanuit de tuin van het Witte Huis, voor een menigte van ruim partijprominenten en aanhangers. Zo stond zijn toespraak in schril contrast met die van Democratisch presidentskandidaat Joe Biden, die vorige week zijn nominatie aanvaardde tijdens een volledig virtuele conventie.

Bij het Witte Huis werd nauwelijks rekening gehouden met de coronamaatregelen die in hoofdstad Washington gelden, en die bijeenkomsten van meer dan vijftig mensen verbieden. De aanwezigen bij het Witte Huis zaten dicht bij elkaar en hadden bijna zonder uitzondering geen mondmaskers op.

Biden als 'Trojaans paard'

Tijdens zijn toespraak van ruim een uur stelde Trump dat zijn aanpak van het coronavirus succesvol is geweest, zonder erop te wijzen dat er dagelijks nog zo'n duizend Amerikanen overlijden door Covid-19. 'We zullen opnieuw de beste economie in de geschiedenis creëren, terugkeren tot volledige werkgelegenheid, stijgende inkomens en recordbrekende welvaart', beloofde de president. Ook zei hij dat er voor het eind van het jaar, 'of misschien wel eerder', een vaccin zal worden geproduceerd.

De toespraak van Trump werd verder gekenmerkt door een langdurige reeks aanvallen tegen Biden, die hij verweet van steun voor socialistische plannen, 'criminele immigranten' en de Chinese overheid. 'Het programma van Joe Biden is made in China', aldus Trump.

Net als andere sprekers tijdens de conventie presenteerde Trump zijn rivaal als een 'Trojaans paard'. Hoewel Biden al in 1973 tot de Senaat werd verkozen, en zich sindsdien nadrukkelijk als centrist profileert, heeft hij volgens Trump 'niet de kracht om op te staan tegen marxisten als Bernie Sanders en zijn collega-radicalen'.

De president sprak van 'de belangrijkste verkiezing in de geschiedenis van ons land'. 'Uw stem zal bepalen of we Amerikanen beschermen die de wet respecteren, of dat we vrij baan geven aan gewelddadige anarchisten en onruststokers, en criminelen die onze burgers bedreigen.'

Trump haalde de soms gewelddadige protesten tegen politiegeweld en racisme aan om de politie te verdedigen. 'We moeten de autoriteiten, onze politie, hun macht teruggeven.' De president schetste een apocalyptisch beeld van de 'rellen en plunderingen' in 'steden die door Democraten worden geleid', en zei dat Biden onvoldoende heeft gedaan om geweld tegen de politie te veroordelen. Op zijn beurt zei Trump niets over het neerschieten van drie demonstranten door een 17-jarige jongen in de stad Kenosha, afgelopen dinsdag.

Democraten veroordelen gebruik Witte Huis

Het was voor het eerst dat een president tijdens een partijconventie een toespraak gaf vanuit het Witte Huis. Eerdere presidenten zagen het als ongepast om de officiële woon- en werkruimte van de president in te zetten voor partijpolitieke doeleinden. Bovendien verbiedt de Amerikaanse wet medewerkers van de federale overheid, met uitzondering van de president en vice-president zelf, om zich in te zetten voor campagne-activiteiten.

Democraten hebben het gebruik van het Witte Huis veroordeeld. Voormalig Democratisch senator Claire McCaskill zei op CNN dat ze 'de president nooit zal vergeven voor wat hij bij het Witte Huis heeft gedaan' en sprak van een 'smerige politieke bijeenkomst'.

De Verenigde Staten gaan op 3 november naar de stembus, al zullen veel Amerikanen al in de weken daarvoor stemmen, via de post of in stemlokalen die eerder open zijn. Trump en Biden ontmoeten elkaar op 29 september voor de eerste van een reeks van drie televisiedebatten.

