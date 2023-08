Trump aangeklaagd wegens samenzwering rond verkiezingen 2020

Gewezen VS-president Donald Trump is in beschuldiging gesteld wegens drie vormen van samenzwering rond de presidentsverkiezingen van 2020 en de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Dat Trump in deze wordt aangeklaagd, werd beslist door een federale grand jury in Washington D.C., die was samengeroepen door speciaal aanklager Jack Smith.

Trump wordt in beschuldiging gesteld voor ‘samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen’, ‘samenzwering om een officiële procedure te belemmeren’, ‘belemmering van en poging tot belemmering van een officiële procedure’ en ‘samenzwering tegen rechten’ (van kiezers).

In de aanklacht is sprake van zes samenzweerders, die niet bij naam worden genoemd maar die tot op zekere hoogte herkenbaar zijn. Zo is de eerste samenzweerder Trumps toenmalige advocaat Rudy Giuliani. En ook John Eastman, de advocaat die het inschakelen van fake kiespersonen bepleitte, zou tot de zes behoren.

Donderdag om 22 uur Belgische tijd moet Trump in deze zaak voor de rechter verschijnen. Hij zal dan officieel gearresteerd worden, en naar alle waarschijnlijkheid onschuldig pleiten alvorens weer vrij te komen in afwachting van het proces.

De aanklacht is het resultaat van een grootschalig onderzoek door Smith naar de gebeurtenissen na de verkiezingen van 2020 en de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. De federale grand jury luisterde maandenlang naar tientallen getuigen, onder wie Giuliani en oud-stafchef Mark Meadows. Onderzoekers interpelleerden gouverneurs en lokale verkiezingsfunctionarissen in felbevochten staten zoals Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin.

Aanklager Jack Smith, tijdens zijn korte persconferentie. © Getty

Vijf elementen in de samenzwering tegen Trump

Na de stembusslag in november 2020 weigerde Trump de verkiezingsoverwinning van Democraat Joe Biden te erkennen. Sindsdien houdt hij, zonder enig bewijs en op talloze manieren weerlegd, vol dat hij zijn herverkiezing door bedrog is misgelopen. Trump claimde dat tienduizenden doden voor Biden hadden gestemd in Georgia, of dat in Pennsylvania meer mensen hadden gestemd dan er stemgerechtigden waren.

En hij bleef dat herhalen, ook nadat zijn claims onderzocht waren en weerlegd, en nadat zijn eigen minister van Justitie Bill Barr ze afgedaan had als ‘bullshit’. Hij wist beter. Hij onderschreef theorieën van een van zijn co-samenzweerders over stemmachines die stemmen van Trump in Bidenstemmen zouden veranderd hebben, terwijl hij haar theorie eerder omschreef als ‘crazy’.

Het hebben van foute opinies is niet strafbaar. Maar Trump ging verder. De leugens dienden een doel.

‘Het doel van de samenzwering’, aldus de aanklacht, ‘bestond erin het legitiem resultaat van de verkiezingen om te keren’, en Trump gebruikte daarvoor vijf manieren.

Hij probeerde de verkozenen en de kiesverantwoordelijken van staten zover te brengen ‘de stemuitslag te negeren’, hij liet valse kiespersonen rekruteren (die kiespersonen die wel de uitslag aanvaardden, zouden kunnen vervangen), hij probeerde het ministerie van Justitie in te schakelen om verkiezingsleugens te verspreiden (door na het ontslag van Barr een minister aan te duiden die de leugens genegen was), hij zette druk op vicepresident Mike Pence om de verkiezingsuitslag te vertragen, en hij gebruikte de troebelen van 6 januari om nog eens zijn valse claims te verspreiden en Congresleden ervan te overtuigen de officiële bekrachtiging van de uitslag uit te stellen. Terwijl het Congres werd belegerd belde hij met volksvertegenwoordigers om hen tot vertragingsmaneuvers te bewegen.

‘Aanval op Capitool aangewakkerd door leugens van Trump’

Dit is de tweede federale aanklacht door Smith tegen het voormalige staatshoofd. Eerder beschuldigde de speciaal aanklager hem in een andere zaak al van het illegaal achterhouden van vertrouwelijke overheidsdocumenten. Daarnaast werd Trump in maart in New York ook aangeklaagd rond de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Naar verwachting zal hij ook in de staat Georgia aangeklaagd worden wegens belemmering van de verkiezingsuitslag.

Zelf ontkent Trump, die opnieuw presidentskandidaat is, alle aanklachten. Hij noemt de procedures tegen hem pogingen van zijn tegenstanders om hem uit het Witte Huis te houden. ‘Waarom wachtten ze 2,5 jaar voor hun fake aanklacht, tot het midden van president Trumps winnende campagne voor 2024’, aldus een mededeling van het Trumpkamp.

Zelfs na veroordeling kan hij kandidaat blijven – de enige vereisten voor een presidentskandidaat zijn: dat hij of zij in het land geboren is, en de juiste leeftijd heeft (35 jaar of ouder).

Jack Smith lichtte zijn aanklacht dinsdag kort toe. ‘In dit geval zullen mijn diensten streven naar een spoedig proces, zodat onze bewijzen in de rechtbank getest en beoordeeld kunnen worden door een jury’. De bestorming van het Capitool noemde hij ‘een ongeziene aanval op de zetel van de Amerikaanse democratie’, die ‘werd aangewakkerd door leugens’ van Trump.