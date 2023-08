Trump aangeklaagd: ex-president wordt donderdag in rechtbank verwacht

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting donderdagmiddag voor een federale rechtbank in Washington verschijnen.

Trump werd dinsdag aangeklaagd in het onderzoek naar pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. Aanvankelijk was het niet duidelijk of de ex-president persoonlijk aanwezig zou zijn. Verwacht wordt dat Trump de gelegenheid krijgt om commentaar te geven op de aanklacht. Hij zal waarschijnlijk onschuldig pleiten. Trump heeft de beschuldigingen in het verleden beschreven als politiek gemotiveerd.

Lees hier meer: Trump aangeklaagd wegens samenzwering rond verkiezingen 2020

Trump wordt aangeklaagd voor ‘samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen’, ‘samenzwering om een officiële procedure te belemmeren’, ‘belemmering van en poging tot belemmering van een officiële procedure’ en ‘samenzwering tegen rechten’.

In de aanklacht is volgens lokale media sprake van zes samenzweerders, van wie de namen niet bekend zijn. Volgens de aanklacht probeerde Trump legitieme stemmen te negeren om de resultaten van de stembusgang te ondermijnen.

Donderdag moet Trump in de zaak voor de rechter verschijnen.

De aanklacht is het resultaat van een grootschalig onderzoek door Smith naar de gebeurtenissen na de verkiezingen van 2020 en de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Een federale jury luisterde maandenlang naar tientallen getuigen, onder wie Trumps voormalig advocaat Rudy Giuliani en oud-stafchef Mark Meadows.