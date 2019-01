Trump aan zijn inlichtingendiensten: 'Ga terug naar school'

Vroeger hoofd van de CIA John Brennan heeft daarop, eveneens in een tweet, de president aangewreven zelf een gevaar voor de nationale veiligheid van het land te zijn.

Trump zei in een dubbele tweet dat de inlichtingendiensten 'extreem passief en naïef lijken te zijn in verband met de gevaren van Iran'. 'Ze (de inlichtingendiensten) hebben het mis! Toen ik president werd zaaide Iran onrust in het hele Midden-Oosten, en daarbuiten. Sinds het beëindigen van de vreselijke Nucleaire Deal rond Iran zijn zij (Teheran) VEEL anders, maar een bron van potentieel gevaar en conflict', aldus het Amerikaanse staatshoofd. 'Zij (Iran) testen Raketten (vorige week) en meer, en ze komen dicht bij het randje. Hun economie stort nu in, wat het enige is om hen tegen te houden. Pas op voor Iran. Misschien moeten de inlichtingendiensten weer naar school!'.

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

....a source of potential danger and conflict. They are testing Rockets (last week) and more, and are coming very close to the edge. There economy is now crashing, which is the only thing holding them back. Be careful of Iran. Perhaps Intelligence should go back to school! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

'Uw weigering (die van Trump) om de unanieme inschatting van de Amerikaanse inlichtingendienst omtrent Iran, Noord-Korea, IS, Rusland en zo te aanvaarden, toont eens te meer de omvang van uw intellectueel bankroet aan', twitterde John Brennan later op de dag. 'Alle Amerikanen, vooral de leden van het Congres, moeten het gevaar inzien dat u voor onze nationale veiligheid vormt.'