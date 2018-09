Trump aan Verenigde Naties: 'VS verkiest patriottisme boven globalisme'

'We zullen nooit de Amerikaanse soevereiniteit opgeven voor een niet-verkozen, niet-aansprakelijke globale bureaucratie', aldus Trump. Soevereiniteit was een sleutelthema in zijn toespraak voor de VN. 'Het ICC heeft geen jurisdictie, geen legitimiteit en geen autoriteit.' De VS zullen het ICC dan ook niet steunen noch erkennen. 'We denken dat wanneer landen de rechten van hun buren respecteren en de belangen van hun volkeren verdedigen, ze beter kunnen samenwerken om de zegeningen van veiligheid, welvarendheid en vrede veilig te stellen', aldus Trump.

'De Verenigde Staten zullen altijd onafhankelijkheid en samenwerking verkiezen boven globaal bestuur, controle en dominantie. De Verenigde Staten zullen jullie niet zeggen hoe te leven, te werken of te aanbidden. We vragen enkel dat jullie onze soevereiniteit in ruil erkennen.' Trump zei dat hij de 'doctrine van patriottisme' in elk land respecteert.

Volgens hem heeft elk land het recht zijn eigen wetten op te stellen. Hij wees ook op immigratiebeperkingen en landsgrenzen. Volgens hem moeten migranten in hun eigen land een 'meer hoopvolle toekomst bouwen'. 'Make their countries great again (Maak hun landen weer groots, nvdr.)', zei hij, een allusie op zijn eigen campagneslogan. Dat is voor Trump de enige manier om te vermijden dat mensen hun land verlaten.