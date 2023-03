Trudeau noemt geruchten over cocaïneverkoop “een misverstand”

De Canadese premier Justin Trudeau heeft vrijdag gereageerd op het nieuws dat sommige bedrijven in zijn land de toestemming zouden hebben gekregen om cocaïne en andere drugs te verkopen. Trudeau noemde het een “misverstand” en wenste dit recht te zetten.

Verschillende farmabedrijven deelden eerder deze week mee dat ze van de Canadese federale gezondheidsdienst een licentie hadden gekregen om onder andere cocaïne te produceren en te verkopen. Een van de bedrijven, Adastra Labs, kwam vrijdag hierop terug en zei dat het de drug niet mocht verkopen aan het grote publiek.

Volgens Trudeau heeft de licentie dan ook niets te maken met het proefproject dat eerder in de provincie Brits-Columbia was gestart om harddrugs te depenaliseren. De premier verzekerde dat de productie van cocaïne door de betrokken bedrijven enkel dient voor “uiterst beperkt onderzoek en medische behoeften”. “Er is geen intentie en geen toestemming om dit op de markt te verkopen en te delen met Canadezen,” zei de premier nog.