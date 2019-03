Trudeau in nauwe schoentjes na nieuw vertrek van minister over aanpak corruptiezaak

De Canadese premier Justin Trudeau wordt opnieuw geconfronteerd met het vertrek van een minister in zijn regering als gevolg van de controverse rond de manier waarop de regering een zaak van mogelijke corruptie door een ingenieursfirma heeft aangepakt.

Alles draait rond het ingenieursbedrijf SNC-Lavalin. Dat was in opspraak gekomen door vermoedelijke corruptie in Libië. Het bedrijf probeerde tot een minnelijke schikking te komen en op die manier een proces te vermijden. De voormalige minister van Justitie Jody Wilson-Raybould, die in februari opstapte uit de liberale regering van Trudeau, vertelde enkele dagen geleden voor de commissie Justitie van het Canadese parlement dat de premier en zijn entourage 'ongepast' druk op haar uitoefenden om een deal met SNC-Lavalin te aanvaarden. Ze voelde zich zelfs het voorwerp van 'verborgen bedreigingen', luidde het.

Trudeau zelf reageerde dat hem niks te verwijten valt. Hij verklaarde in het dossier SNC-Lavalin altijd 'gepast en professioneel' te zijn omgegaan met Wilson-Raybould. Volgens de premier was een minnelijke schikking op haar plaats omdat een veroordeling de toekomst van het bedrijf op de helling zou hebben gezet. SNC-Lavalin heeft 9.000 werknemers in Canada.

In een verklaring schreef Philpott maandag dat de grondbeginselen die een onafhankelijke justitie garanderen op het spel staan. 'Ik heb helaas het vertrouwen verloren in de manier waarop de regering met deze kwestie is omgegaan en ze op de aangehaalde discussiepunten gereageerd heeft', luidt het.

Het vertrek van Philpott komt voor Trudeau erg ongelegen, aangezien er in de herfst verkiezingen zitten aan te komen. Eerder verloor de Canadese premier als gevolg van het schandaal ook al zijn rechterhand en goede vriend, Gerald Butts. De voorzitter van de Conservatieve partij, de grootste oppositiepartij in Canada, Andrew Scheer, riep de premier al op om ontslag te nemen.