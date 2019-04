Transitie Soedan: rebellen kondigen wapenstilstand van drie maanden aan

Een rebellenleider in Soedan heeft woensdag de opschorting van de vijandelijkheden tot eind juli bevolen in de staten Blauwe Nijl en Janub-Kordofan, waar zijn manschappen in gevechten tegen regeringstroepen verwikkeld zijn.

In Soedan werd president Omar al-Bashir afgezet © Belga Image