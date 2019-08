In Soedan hebben de regerende militaire raad en de protestbeweging zaterdag formeel het transitie-akkoord ondertekend waardoor beiden de macht zullen delen.

Eerder deze maand waren beide kampen het eens geraakt om een "soevereine raad" op te richten. De "soevereine raad" is een orgaan dat belast is met de transitie gedurende ongeveer drie jaar. Die raad, die gebaseerd is op het principe van de machtsdeling, zal bestaan uit vijf generaals en zes burgers. Vijf burgers komen uit de Alliantie voor Vrijheid en Verandering, de motor van de protestbeweging.

De raad zal het land leiden tot na verkiezingen en het voorzitterschap zal roteren. Volgens de Britse openbare omroep BBC moet volgende week een door burgers genomineerde premier worden aangeduid. In Soedan vinden sinds december ongeziene volksprotesten plaats. Die leidden in april tot de val van president Omar al-Bashir.