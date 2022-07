Tot 828 miljoen mensen ter wereld in 2021 getroffen door honger

Tussen 702 en 828 miljoen mensen zijn in 2021 getroffen door honger. Sinds 2019, voor het uitbreken van de covid-19-pandemie, is dat aantal met 150 miljoen gestegen. Het betekent dat tot 10,5 procent van de wereldbevolking het voorbije jaar te maken kreeg met honger. Dat blijkt woensdag uit het jaarlijkse rapport over de staat van voedselveiligheid en voeding in de wereld, opgesteld door vijf agentschappen van de Verenigde Naties.

In Afrika werden 278 miljoen mensen getroffen door honger, ongeveer een vijfde van de bevolking. In Azië waren dat 425 miljoen mensen, goed voor net geen tiende van de bevolking.

‘De toename van de honger in de wereld in 2021 weerspiegelt de verergerde ongelijkheid tussen en binnen landen, als gevolg van een ongelijk patroon van economisch herstel tussen landen en niet herstelde inkomensverliezen bij degenen die het zwaarst getroffen zijn door de covid-19-pandemie’, klinkt het in het rapport. Die ongelijkheid, maar ook conflicten, klimaatextremen en economische schokken, drijven voedselonzekerheid en ondervoeding.

Tegen 2030 zullen naar verwachting bijna 670 miljoen mensen ondervoed zijn, ongeveer 8 procent van de wereldbevolking. Het aantal verschilt amper van het aantal mensen met honger in 2015. Volgens de tweede duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG), die door de Verenigde Naties in 2015 werd opgesteld, moet honger tegen 2030 echter uit de wereld verdwenen zijn. ‘Beëindig honger, bereik voedselonzekerheid en promoot duurzame landbouw’, stelt die ontwikkelingsdoelstelling voorop.

‘Noodoproep’

Qu Dongyu, directeur-generaal van Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), sprak donderdag op een persconferentie van een ‘noodoproep’ om die doelstelling te behalen. Naar schatting waren in 2020 149 miljoen kinderen te klein voor hun leeftijd, hadden 45 miljoen kinderen te maken met levensbedreigend ondergewicht en kampten 39 miljoen kinderen met overgewicht. Saul Ignacio Guerrero van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, sprak van een ‘generatie van kinderen die vechten om te mogen opgroeien’.

In 2020 konden bijna 3,1 miljard mensen zich geen gezond voedingspatroon veroorloven, een stijging van 112 miljoen mensen ten opzichte van 2019. Vooral in Azië is dat het geval: daar steeg de kostprijs voor een gezond dieet tussen 2019 en 2020 het meest. De strijd tegen honger kan niet langer met dezelfde wapens gevoerd worden, stelde Amina Mohammed, de vicesecretaris-generaal van de Verenigde Naties, donderdag.

Het rapport spoort regeringen wereldwijd daarom aan om na te denken over hoe overheidsbudgetten meer kostenefficiënt kunnen worden en bovendien effectiever kunnen worden in het verlagen van de kostprijs van voedzame voeding en in het beschikbaar en betaalbaar maken van een gezond voedingspatroon. Dat moet op een duurzame manier gebeuren.

Het rapport werd opgesteld door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD), Unicef, het Wereldvoedselprogramma (WFP) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties.