Voor de eedaflegging van Joe Biden als de nieuwe president van de Verenigde Staten, zullen tot 25.000 troepen van de National Guard aanwezig zijn in Washington D.C.

'Het ministerie van Defensie heeft ingestemd tot 25.000 troepen te leveren', aldus een woordvoerster van de National Guard, geciteerd door het nieuwsagentschap Bloomberg. Het zou gaan om manschappen uit elke staat van de VS.

De enorme troepenmacht wordt als noodzakelijk beschouwd na de bestorming van het parlement in Washington ruim een week geleden door aanhangers van de vertrekkende president Donald Trump. De autoriteiten vrezen nieuwe gewelddadigheden door onder anderen fanatici van Trump. Hijzelf beweert dat hij de verkiezingen zou hebben gewonnen, maar kan daar geen bewijzen voor geven.

Leden van de National Guard zijn reservisten. Zij bevinden zich nu in de eerste lijn om bij te dragen tot de beveiliging van de eedaflegging. De reservisten zullen 'veiligheids-, communicatie- en logistieke steunoperaties uitvoeren', aldus de National Guard.

De Secret Service is het federale agentschap dat de leiding heeft over de beveiliging van de eedaflegging.

