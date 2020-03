De Recording Academy, de Amerikaanse vereniging van platenmaatschappijen die de Grammy Awards organiseert, heeft maandag haar voormalige baas officieel de laan uitgestuurd. Deborah Dugan werd eind januari al geschorst nadat ze een klacht indiende tegen de organisatie.

De Academie beëindigde het contract via een brief die de ex-CEO beschuldigt van 'tekortkomingen en mislukkingen in management'.

Deborah Dugan was op 1 augustus, als eerste vrouw ooit, aan het hoofd gekomen van de Recording Academy. Maar in januari raakte bekend dat ze tijdelijk op non-actief werd gezet wegens 'wangedrag'.

In een 44 pagina's tellende klacht die in Los Angeles ingediend werd bij de Commissie voor gelijke arbeidskansen (Equal Employment Opportunity Commission; EEOC), trok Dugan in de tegenaanval. Ze stelde dat ze opzij werd geschoven omdat ze de wantoestanden bij de Recording Academy aanklaagde. Dugan zegt onder meer het slachtoffer te zijn geworden van seksuele intimidatie door Joel Katz, een van de advocaten van de organisatie. In de klacht staat dat ze het hoofd van de personeelsafdeling op 22 december daarvan per e-mail op de hoogte heeft gebracht. De advocaat zelf ontkent de beschuldigingen.

Voorts zei Dugan dat ze in een e-mail aan haar directie melding had gemaakt van 'flagrante belangenconflicten' en van 'onregelmatigheden bij de aanduidingen van de genomineerden voor de Grammy Awards'.

Ze klaagde tot slot aan dat ze onder druk werd gezet om haar voorganger Neil Portnow in te huren als adviseur, hoewel er volgens haar binnen de organisatie beschuldigingen van verkrachting circuleerden.

De Recording Academy verwierp de klachten. En heeft Dugan nu dus officieel de laan uitgestuurd.

De Academie beëindigde het contract via een brief die de ex-CEO beschuldigt van 'tekortkomingen en mislukkingen in management'. Deborah Dugan was op 1 augustus, als eerste vrouw ooit, aan het hoofd gekomen van de Recording Academy. Maar in januari raakte bekend dat ze tijdelijk op non-actief werd gezet wegens 'wangedrag'. In een 44 pagina's tellende klacht die in Los Angeles ingediend werd bij de Commissie voor gelijke arbeidskansen (Equal Employment Opportunity Commission; EEOC), trok Dugan in de tegenaanval. Ze stelde dat ze opzij werd geschoven omdat ze de wantoestanden bij de Recording Academy aanklaagde. Dugan zegt onder meer het slachtoffer te zijn geworden van seksuele intimidatie door Joel Katz, een van de advocaten van de organisatie. In de klacht staat dat ze het hoofd van de personeelsafdeling op 22 december daarvan per e-mail op de hoogte heeft gebracht. De advocaat zelf ontkent de beschuldigingen. Voorts zei Dugan dat ze in een e-mail aan haar directie melding had gemaakt van 'flagrante belangenconflicten' en van 'onregelmatigheden bij de aanduidingen van de genomineerden voor de Grammy Awards'. Ze klaagde tot slot aan dat ze onder druk werd gezet om haar voorganger Neil Portnow in te huren als adviseur, hoewel er volgens haar binnen de organisatie beschuldigingen van verkrachting circuleerden. De Recording Academy verwierp de klachten. En heeft Dugan nu dus officieel de laan uitgestuurd.