De door president Donald Trump benoemde topvrouw van de overheidsdienst die officieel de transitie in gang zet, heeft geweigerd de brief daartoe te ondertekenen. Dat meldt de krant Washington Post.

Het is een nieuw teken dat Donald Trump de zege van zijn Democratische rivaal Joe Biden nog steeds niet erkent en de machtswissel kan verstoren.

Een brief van de General Services Administration (GSA) om de transitie in gang te zetten staat volgens de Washington Post gelijk met een officiële verklaring van de Amerikaanse regering omtrent de winnaar van de presidentsverkiezingen. Trump verzoekt met rechtsmiddelen, zoals klacht indienen, de stembusgang toch nog te winnen.

De GSA heeft na de verkiezing van een nieuwe president de rol om met een verklaring aan de 'klaarblijkelijke winnaar' diens team toegang te geven tot regeringsgebouwen, e-mails, regeringsambtenaren en computersystemen. Bovendien krijgt het transitieteam overheidsgeld.

Normaal zet de GSA de transitieperiode al in gang als de meeste grote Amerikaanse media iemand tot winnaar hebben uitgeroepen. Maar, in 2017 door president Trump aangesteld, heeft GSA-hoofd Emily Murphy 36 uur na de uitroeping van de winnaar de bewuste brief nog niet ondertekend. Een woordvoerster van de dienst zei dat er nog geen 'vaststelling' van de winnaar is gebeurd. De dienst zal zich voort aan alle wettelijke bepalingen houden.

Volgens de W'Post lijkt de regering-Trump geen onmiddellijke plannen voor de brief te hebben. Dit kan tot de eerste vertraging van de transitie in de moderne tijd leiden, schrijft de gezaghebbende krant.

Uitzondering was het jaar 2000 toen het federaal Hooggerechtshof pas ruim een maand na verkiezingsdag het pleit ten voordele van de Republikein George Bush en ten nadele van de Democraat Al Gore beslechtte.

