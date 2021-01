Als het kabinet van VS-president Donald Trump hem niet afzet, dan doen de Democraten het naar eigen zeggen wel.

Verscheidene hooggeplaatste medewerkers van Donald Trump hebben op donderdag hun ontslag ingediend nadat een meute aanhangers van de Amerikaanse president een dag eerder het Congres bestormde in de hoofdstad.

Het gaat om een aantal topmedewerkers van het Witte Huis en één minister. Volgens de Washington Post zouden bovendien in Trumps kabinet gesprekken gaande zijn of het mogelijk is de president af te zetten nog voor het einde van zijn ambtstermijn binnen twee weken.

Als ze dat niet doen, dan zouden de Democraten naar eigen zeggen een (tweede) impeachmentprocedure in gang zetten.

'Verwezenlijkingen verdwenen'

Elaine Chao, minister van Transport en echtgenote van Republikeins kopstuk Mitch McConnell, kondigde op Twitter haar ontslag aan. De onrust in de hoofdstad heeft haar zo 'diep beroerd' dat ze niet anders kon, klonk het. Ook Mick Mulvaney, ex-kabinetschef van Trump en inmiddels speciaal gezant voor Noord-Ierland, diende zijn ontslag in.

Tegen CNBC zei Mulvaney: 'We tekenden niet voor de vertoning van gisteren. We tekenden om Amerika weer groot te maken. We tekenden voor het verlagen van belastingen en schappen van regelgeving. De president kan een lange lijst verwezenlijkingen voorleggen. Maar dat is gisteren allemaal verdwenen.'

Ook nationaal veiligheidsadviseur Robert O'Brien zou overwegen op te stappen. Zijn adjunct en ook de adjunct-woordvoerster van het Witte Huis dienden donderdag al hun ontslag in.

Ook naaste medewerkers van first lady Melania Trump, meer bepaald haar stafchef en de sociale secretaresse van het Witte Huis, gooiden de handdoek in de ring, naar wordt aangenomen uit onenigheid met de gebeurtenissen.

Afzetting

De Washington Post bericht op basis van twee geïnformeerde bronnen dat ministers van Trump woensdagavond zijn beginnen bespreken of het mogelijk is de president af te zetten. Op grond van het 25ste amendement van de grondwet kunnen een meerderheid van het kabinet en de vicepresident beslissen dat de president niet in staat is het land te besturen.

De vrees is dat Trump in de laatste dagen van zijn presidentschap nog meer chaos en geweld zou kunnen veroorzaken. De gesprekken zijn voorlopig informeel, er ligt nog geen plan of tafel voor een eventuele afzetting vóór de machtsovergang op 20 januari. Maar als zijn kabinet geen actie onderneemt, dan zijn de Democraten bereid een tweede impeachmentprocedure tegen Trump in gang te zetten, aldus Democratisch kopstuk Nancy Pelosi.

Ook voormalige medewerkers zijn bikkelhard voor Trump. Ex-justitieminister William Barr, die aanvankelijk meeging in Trumps betwisting van het kiesresultaat, noemde het gedrag van de president 'een verraad van zijn ambt en van zijn aanhangers', eraan toevoegend dat het aansporen van een bende om het Capitool te bestormen 'onvergeeflijk' is.

Ook ex-defensieminister James Mattis wijt de aanval op het Congres in een verklaring volledig aan zijn vroegere baas. De Verenigde Staten zullen deze episode te boven komen, terwijl Trump 'verdiend' zal achterblijven als een man zonder land, aldus Mattis.

