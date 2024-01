Topman VS-wapenlobby neemt ontslag aan vooravond corruptieproces

Wayne LaPierre heeft vrijdag zijn ontslag aangekondigd als topman bij de National Rifle Association (NRA), de grootste belangenorganisatie van de wapenlobby in de Verenigde Staten. Maandag start een rechtszaak in New York naar corruptie voor miljoenen dollars binnen de organisatie.

De NRA maakte het ontslag bekend op X, het vroegere Twitter.

Ook de 74-jarige LaPierre wordt ervan beschuldigd jarenlang fondsen te hebben misbruikt. Zo zou hij dat geld hebben uitgegeven aan reizen naar verschillende resorts.

In de mededeling van de NRA geeft LaPierre aan wegens gezondheidsredenen een stap opzij te zetten. Zijn ontslag gaat in vanaf 31 januari. De NRA verdedigt zich tegen de beschuldigingen.

‘Het is algemeen bekend dat de openbare aanklager van New York heeft gezworen de NRA te vervolgen toen ze kandidaat was voor haar ambt’, klinkt het. ‘Na haar aanstelling heeft ze een rechtszaak aangespannen om de organisatie in augustus 2020 te ontbinden.’

De NRA heeft al decennialang een houdgreep op vele verkozenen in de VS die, mede onder druk van NRA-leden, en/of ondersteund met geld van NRA, weigeren de wapenwetgeving in het land te verstrengen.