Topman van Samsung verkrijgt gratie van Zuid-Koreaanse president

De Zuid-Koreaanse president heeft vrijdag gratie verleend aan Lee Jae-yong, de erfgenaam en de facto baas van de Zuid-Koreaanse technologiereus Samsung. De 54-jarige Lee, die veroordeeld is wegens corruptie, zal ‘in ere worden hersteld’ om ‘de economische crisis van Zuid-Korea te helpen overwinnen’, meldt minister van Justitie Han Dong-hoon.

Lee was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar vanwege een groot corruptieschandaal dat ook geleid heeft tot de val van voormalig president Park Geun-hye. In augustus vorig jaar werd Lee al onder voorwaarden vrijgelaten, nadat hij achttien maanden van zijn celstraf had uitgezeten.

Door de gratiemaatregel van vrijdag zal hij ook opnieuw aan het werk kunnen gaan. Het door de rechtbank uitgesproken beroepsverbod van vijf jaar wordt namelijk opgeheven.

Lee behoort tot de rijkste personen ter wereld. In de ranglijst van het vakblad Forbes wordt hij op de 278ste plaats gerangschikt.

De Zuid-Koreaanse regering hoopt dat de miljardair ‘de groeimotor van het land kan leiden door actief te investeren in technologie en banen te creëren’, zo blijkt nog uit de medeling van het ministerie van Justitie.

Samen met Lee Jae-yong hebben vrijdag nog drie andere zakenmensen gratie verkregen.