De topman van communicatiebedrijf Sky Global is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor de bewuste en opzettelijke deelname aan een misdadige onderneming, bij het leveren van versleutelde communicatiemiddelen om internationale drugssmokkelaars te helpen. Sky Global is het bedrijf achter het versleutelde berichtensysteem Sky ECC.

Behalve CEO Jean-Francois Eap is ook Thomas Herdman, een gewezen hooggeplaatste verdeler van Sky Global-toestellen, in verdenking gesteld, blijkt uit en persbericht van de aanklager van het zuidelijke district van Californië.

Tegen beiden is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Volgens het gerecht zijn de toestellen van het bedrijf zodanig ontworpen dat de ordehandhaving de communicatie tussen misdaadorganisaties betrokken in drugssmokkel en geldwitwassen niet kan volgen.

Volgens de aanklager verzekert het bedrijf dat de berichten op de toestellen op afstand zullen worden verwijderd door het bedrijf, als het toestel in beslag is genomen. Ook zou Sky Global gesofisticeerde versleutelingssoftware installeren op smartphones zoals iPhones, Google Pixels, Blackberry's en Nokia's.

Er zijn minstens 70.000 Sky Global-toestellen in gebruik wereld, aldus nog het persbericht van de aanklager.

Behalve CEO Jean-Francois Eap is ook Thomas Herdman, een gewezen hooggeplaatste verdeler van Sky Global-toestellen, in verdenking gesteld, blijkt uit en persbericht van de aanklager van het zuidelijke district van Californië.Tegen beiden is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Volgens het gerecht zijn de toestellen van het bedrijf zodanig ontworpen dat de ordehandhaving de communicatie tussen misdaadorganisaties betrokken in drugssmokkel en geldwitwassen niet kan volgen. Volgens de aanklager verzekert het bedrijf dat de berichten op de toestellen op afstand zullen worden verwijderd door het bedrijf, als het toestel in beslag is genomen. Ook zou Sky Global gesofisticeerde versleutelingssoftware installeren op smartphones zoals iPhones, Google Pixels, Blackberry's en Nokia's. Er zijn minstens 70.000 Sky Global-toestellen in gebruik wereld, aldus nog het persbericht van de aanklager.