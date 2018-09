Topman CBS stapt op na nieuwe beschuldigingen van seksueel wangedrag

De 68-jarige Moonves, een van de machtigste mensen in de Amerikaanse mediawereld, was in juli al beschuldigd in een artikel in The New Yorker en zondag kwamen er nieuwe beschuldigingen van zes vrouwen.

Moonves ontkent alle beschuldigingen en zegt geschokt te zijn, maar is nu toch opgestapt. De man was sinds 1995 in dienst bij CBS en leidde het bedrijf sinds 2003.

Joseph Ianiello, de operationele directeur van CBS sinds 2013, zal inspringen als voorzitter en waarnemend CEO terwijl de raad van bestuur een vervanger voor Moonves zoekt.

Vergoeding

Volgens Amerikaanse media heeft hij uitzicht op een ontslagvergoeding die kan oplopen tot 100 miljoen dollar, maar CBS zegt dat die pas wordt uitbetaald als een intussen opgestart onderzoek is afgerond. Afhankelijk van de conclusies van dat onderzoek, kan het ook zijn dat hij niets krijgt.

Het mediabedrijf laat ook weten dat het met Moonves heeft afgesproken om 20 miljoen dollar te doneren aan organisaties die de #MeToo-beweging steunen.

Geen fusie

CBS kondigde meteen ook het einde aan van de gerechtelijke strijd met de familie Redstone, die 80 procent van het kapitaal van CBS controleert. Die strijd kwam voort uit de wens van de familie om CBS met Viacom te fusioneren, een andere mediagroep in het bezit van de familie. Moonves probeerde die fusie tegen te gaan.

Het bedrijf National Amusements van de familie Redstone zei de fusie de komende twee jaar niet te zullen nastreven.