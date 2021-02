Het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca doet er alles aan om de productie van zijn coronavaccin op te voeren. Daarvan heeft CEO Pascal Soriot het Europees Parlement proberen te overtuigen tijdens een hoorzitting. Zijn uitleg waarom de levering van de vaccins in het Verenigd Koninkrijk zoveel vlotter loopt dan in de EU, kon de parlementsleden niet bekoren.

Het parlement had donderdag de vertegenwoordigers uitgenodigd van de zeven bedrijven waarmee de Europese Commissie contracten heeft afgesloten voor de levering van coronavaccins. 'Dit is een wereldprimeur', sprak de voorzitter van de commissie Volksgezondheid, de Fransman Pascal Canfin, bij aanvang.

De meeste aandacht ging naar AstraZeneca-topman Pascal Soriot. Zijn bedrijf levert fors minder vaccins dan met de Commissie was afgesproken, terwijl de leveringen aan het VK van een leien dakje lijken te lopen. 'De reden waarom de bevoorrading lager ligt dan verwacht, is eigenlijk simpel: de productie ligt lager', legde Soriot uit. 'De productie van ons vaccin is een biologisch proces en dat veronderstelt een leerfase.'

Terwijl in de ene site de productie snel opgevoerd wordt, gaat het in de andere trager. 'Onze experten gaan van site naar site en doen op dit ogenblik het maximale. Maar we hebben er vertrouwen in dat de productiviteit vanaf het tweede kwartaal de hoogte zal ingaan', zei Soriot. AstraZeneca produceert nu om en bij de 100 miljoen dosissen per maand, vanaf april zou dat het dubbele moeten zijn.

Over de contracten met het Verenigd Koninkrijk en met de Europese Unie zei hij dat de Britse regering al in januari/februari 2020 betrokken raakte bij het vaccin dat samen met de universiteit van Oxford zou ontwikkeld worden. Londen investeerde ook in die ontwikkeling, terwijl de Europese Unie volgens Soriot enkel geld pompte in de productie. Hij haalde aan dat een productiesite in Nederland oorspronkelijk gereserveerd werd voor de Britse markt, maar nu ook voor de EU produceert. 'Hoe dan ook gaat de grote meerderheid van de vaccins die in de EU geproduceerd worden, nu naar de Europese markt', klonk het. Omdat er in het VK ongeveer 65 miljoen mensen wonen en in de EU 450 miljoen, zou zelfs een volledige overheveling van de Britse productie naar Europa eigenlijk niet veel uitmaken, merkte Soriot op.

Zijn uitleg kon de Europarlementsleden niet overtuigen. 'U bent precies een stuk zeep: onmogelijk om greep op te krijgen', verwoordde de Finse Silvia Modig (extreemlinks) het. Volgens Esther de Lange (CDA) rammelt het verhaal van Soriot aan alle kanten. 'Als de contracten van het VK en EU praktisch tegelijkertijd zijn getekend, waarom wordt er in de EU dan 60% minder geleverd? Dat wilde Soriot ook vandaag nog steeds niet uitleggen', zei ze aan Nederlandse media.

Ook volgends de Belgische Sara Matthieu (Groen) blonk de uitleg van Soriot uit in vaagheid. 'Ik hoorde vooral dat alle farmabedrijven hun capaciteit proberen op te drijven, maar (hoorde) weinig concreet perspectief. De oplossing ligt nochtans voor de hand. Wanneer deze bedrijven tijdelijk afzien van hun patenten en knowhow delen, kunnen producenten in de hele wereld vaccins produceren.'

Behalve AstraZeneca lag ook Moderna de voorbije weken onder vuur wegens achteroplopende leveringen. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zei vorige week nog 'alleen maar miserie' te kennen met het bedrijf. CEO Stéphane Bancel vertelde de parlementsleden donderdag dat het voor hem al van meet af aan duidelijk was dat de grootschalige levering van coronavaccins de grootste uitdaging zou blijken te zijn. 'Omdat in een pandemie elke dosis van een vaccin cruciaal is, slaan we niets op. Dan leidt elke hindernis, zoals een pomp die stukgaat of een menselijke fout die gemaakt wordt, meteen tot minder leveringen. Maar nu gaan de leveringen week na week omhoog.'

