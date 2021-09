In getuigenissen voor de Senaat spraken twee topgeneraals de Amerikaanse president Joe Biden tegen. Ze hadden hem geadviseerd om 2500 of 3500 VS-soldaten in Afghanistan te houden. Biden had in augustus verklaard dat hij zich een dergelijk advies niet kon herinneren.

Drie topfiguren verschenen dinsdag voor de VS-Senaatscommissie die helderheid wil verkrijgen over de chaotische terugtrekking uit Afghanistan. Het ging om minister van Defensie Lloyd Austin, stafchef Mark Milley en generaal Kenneth McKenzie, die de evacuatieoperatie leidde.

Het werd een heftig en relatief openhartig onderhoud.

Er werd de drie gevraagd naar Bidens omschrijving van de evacuatie als een 'buitengewoon succes'.

Milley zag het enigszins anders. 'Het was een logistiek succes maar een strategische mislukking. Dat zijn twee verschillende dingen'.

Waarom een mislukking? 'De vijand is aan de macht in Kaboel - dat kan je niet anders omschrijven'. Maar die strategische mislukking, preciseerde hij, is 'het resultaat van twintig jaar, niet van twintig dagen', waarbij de twintig jaar sloeg op de duur van de oorlog, en de twintig dagen op de evacuatie.

Ook op andere punten spraken de generaals de president tegen. Biden had gezegd dat Al-Qaeda verslagen was in Afghanistan. Milley: 'De taliban waren en blijven een terreurorganisatie die haar banden met Al-Qaeda niet heeft verbroken. Een heropgebouwd Al-Qaeda of IS met aspiraties om de VS aan te vallen is een heel reële mogelijkheid binnen 12 tot 36 maanden'.

Het advies dat Biden vergat

Maar de meest opvallende tegenspraak betrof de adviezen die ze de president hadden gegeven. McKenzie verklaarde dat hij Biden had aangeraden geen volledige terugtrekking te bevelen maar 2500 Amerikaanse soldaten in Afghanistan te laten. Milley gaf als getal voor zijn advies: 2500 tot 3500 soldaten die in Afghanistan moesten blijven. Die getalen waren in de media gelekt. Biden werd er midden augustus in een interview met ABC over ondervraagd. Hij antwoordde 'neen' op de vraag of militairen hem aangeraden hadden om een troepenmacht van 2500 te behouden, en voegde enig voorbehoud toe: 'voor zover ik me kan herinneren'.

Top US General Mark Milley warns al-Qaeda terrorists in Afghanistan could threaten US in as little as 12 monthshttps://t.co/HRMk7rNdpd — BBC News (World) (@BBCWorld) September 28, 2021

Beide generaals lieten voor de Senaatscommissie geen marge voor misverstand. McKenzie: 'Ik was aanwezig toen de discussie plaatsvond, de president hoorde alle aanbevelingen en luisterde aandachtig'.

Woordvoerster Jen Psaki verklaarde na het getuigenis van de generaals dat het militair advies verdeeld was maar dat er een consensus bestond dat er bij behoud van een troepenmacht een militaire escalatie zou komen, omdat het vredesakkoord met de taliban met voeten getreden werd.

'Oncomfortabele waarheden'

Minister van Defensie Austin, zelf een gewezen topmilitair, zei dat het razendsnelle ineenstorten van het Afghaanse regeringsleger, het Pentagon en de generaals had verrast. Er werd in het slechtste scenario van uitgegaan dat het regeringsleger minstens tot in het najaar verzet zou bieden.

Austin: We moeten enkele oncomfortabele waarheden onder ogen zien: we beseften niet hoe diep de corruptie en de slechte leiding reikte, we schatten niet in hoe schadelijk het effect was van de verschillende onverklaarde wijzigingen die president Ghani onder zijn bevelvoerders doorvoerde, en we verwachtten het sneeuwbaleffect niet dat ontstond toen de taliban akkoorden sloten met plaatselijke leiders'. Het moreel van de troepen was ook aangetast door het vredesakkoord met de taliban dat de VS, onder president Trump, boven het hoofd van de Afghaanse regering hadden gesloten, zegden zowel Austin als Milley.

