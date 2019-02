Topadviseur van Macron stapt op

Volgens Le Point kwam Emilien met Macron in november al overeen dat hij zou stoppen als zijn boek over 'progressivisme' uitkomt. Dat zal in maart of april zijn.

Emilien werd eerder al in verband gebracht met de voormalige veiligheidsmedewerker Alexandre Benalla, die beschuldigd wordt demonstranten hardhandig te hebben aangepakt tijdens een demonstratie vorig jaar. Het kabinet van Macron zou al maanden de hoogte geweest zijn van het incident, maar zou niet gepast gereageerd hebben. Benalla werd later ontslagen. Volgens lokale media zou Emelien beelden van het incident hebben ontvangen.

De adviseur spreekt 'niet over een ontslag, maar over een vertrek', dat overeengekomen is met Macron. 'Elke andere interpretaties die zouden en zeker zullen gemaakt worden rond mijn vertrek zijn vals.'