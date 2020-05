Het werkelijk aantal doden door Covid-19 in de Verenigde Staten ligt waarschijnlijk hoger dan de 80.000 die tot nu toe gemeld zijn. Dat heeft de Amerikaanse medische topadviseur Anthony Fauci dinsdag gezegd voor een Amerikaanse Senaatscommissie.

"De meesten onder ons voelen aan dat het aantal doden waarschijnlijk hoger ligt dan dat aantal", aldus Fauci, die wel benadrukte dat het niet om 50 procent meer gevallen zou gaan, zoals gesuggereerd. "Er zijn wel mensen thuis gestorven die het coronavirus hadden, maar die niet meegeteld zijn als coronaslachtoffer", zo zei hij.

Fauci is naar eigen zeggen wel "voorzichtig optimistisch" dat wetenschappers een vaccin zullen ontwikkelen. De 79-jarige immunoloog en adviseur van het Witte Huis vertelde voor de zitting aan de pers dat de belangrijkste boodschap die hij wilde overbrengen aan de commissie, het gevaar is dat de VS te snel proberen heropenen. De VS riskeren bij het voorbarig versoepelen van de maatregelen volgens Fauci meerdere uitbraken.

'Dit zal niet alleen leiden tot onnodig lijden en de dood, maar zou ook een stap achteruit zijn in onze zoektocht naar de terugkeer van een normaal leven.'

De Amerikaanse president Donald Trump dringt aan op een heropstart van de economie. Veel staten voldoen echter niet aan de criteria van Trumps richtlijnen die nodig zijn voor een heropstart.

Volgens de Johns Hopkins University hebben de Verenigde Staten, een land met zo'n 330 miljoen inwoners, nu meer dan 1,3 miljoen bevestigde coronabesmettingen.

