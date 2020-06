Voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft er bij het Congres op aangedrongen alle elf standbeelden van leiders en soldaten van de Confederatie te laten verwijderen uit het Capitool. 'Hun beelden zijn een eerbetoon aan haat, niet aan erfgoed. Ze moeten worden verwijderd', zo schrijft Pelosi.

'Monumenten voor mannen die wreedheid en barbarij bepleitten om zo'n duidelijk racistisch doel te bereiken, zijn een groteske belediging van de idealen' van de Amerikaanse democratie en vrijheid, vindt Pelosi in een open brief.

Die komt er nadat al wekenlang protesten aan de gang zijn tegen racisme en politiegeweld in de VS. Die zijn begonnen na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld.

De Confederatie bestond uit zuidelijke staten die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865 tegen het noorden vochten. De Confederatie was tegen het afschaffen van de slavernij.

In het Capitool, waar zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden zetelen, is een groot aantal monumenten aanwezig van figuren uit de Amerikaanse geschiedenis. Onder andere van Robert E. Lee, de opperbevelhebber van de strijdkrachten van de Confederatie, en Jefferson Davis, die president was van de zuidelijke staten, zijn er te bezichtigen.

Legerbases

President Donald Trump liet woensdag weten niets te voelen voor het hernoemen van tien legerbases die naar Confederatie-generaals zijn vernoemd. 'Deze monumentale en krachtige bases zijn onderdeel van het grootse, Amerikaanse erfgoed. Mijn regering denkt er niet eens aan deze namen te wijzigen', aldus Trump.

De Amerikaanse marine zei dinsdag dat ze bezig was om de zuidelijke strijdvlag, rood met een blauwwit kruis en witte sterren, uit alle openbare ruimtes op haar installaties, schepen en vliegtuigen te verbieden. Veel Amerikanen zien die vlag als teken van racisme. De populaire Amerikaanse autosportklasse NASCAR, doorgaans gekenmerkt als conservatief en zuiderlijk, ooit een bastion van rednecks, doet de confederatievlag ook in de ban bij zijn wedstrijden.

