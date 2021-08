Tony Blair, de gewezen premier van het Verenigd Koninkrijk, trekt van leer tegen de VS-terugtrekking uit Afghanistan. Hij vindt de terugtrekking van Westerse troepen 'tragisch, gevaarlijk en onnodig', en het gevolg van 'een imbeciele slogan'.

Dat schrijft hij in een opiniestuk dat hij op zijn eigen website publiceert.

De terugtrekking van Westerse troepen is volgens Blair, behalve 'tragisch, gevaarlijk en onnodig' ook 'niet in het belang van de Afghanen, noch in dat van ons'.

Blair geloofde als politicus in internationale interventie. Hij organiseerde als jonge premier een interventie in Sierra Leone, die plaatselijk redelijk werd geapprecieerd. In 2001 stuurde hij zijn land enthousiast mee in de oorlogsoperatie in Afghanistan. Twee jaar later nam hij even enthousiast deel aan de invasie van Irak. Vooral die laatste oorlog, die afgekondigd werd op basis van valse, volgens velen vervalste informatie over massavernietigingswapens, kwam Blair politiek duur te staan. Sindsdien is hij in zijn land en in zijn Labourpartij geïsoleerd.

Hij blijft wel onverpoosd interventies verdedigen.

De beslissing tot terugtrekking uit Afghanistan werd volgens hem ingegeven door 'het gehoorzamen aan een imbeciele slogan over het beëindigen van eeuwige oorlogen'. Vooral in de VS, en onder meer door president Joe Biden, wordt de oorlog in Afghanistan onder de noemer van 'eeuwige oorlog' gehekeld.

'We waren niet oneerbaar...'

Blair stelt in zijn opiniestuk eerst in algemene termen wat voor hem het probleem is:

'Heeft het Westen zijn strategische wil verloren? Wat wil zeggen: is het in staat van ervaring te leren, strategisch te denken, onze belangen strategisch te bepalen en op basis daarvan een strategisch engagement aan te gaan? Is lange termijn een concept dat we nog kunnen begrijpen? Is de aard van onze politiek nu onverenigbaar met het opeisen van onze traditionele leidersrol? En kan het ons wat schelen?'

Dat was in zijn tijd wel anders: 'Wij ... wilden Afghanistan transformeren van een falende staat in een functionerende democratie ... Het mag dan een misplaatste ambitie geweest zijn, maar het was geen oneerbare.' En, voegt hij toe, ze heeft wat opgeleverd. Hij verwijst onder meer naar de situatie van vrouwen in Afghanistan. Trouwens: 'De voorbije 18 maanden verloor geen enkele geallieerde soldaat het leven'.

De 'fragiele' winst van de afgelopen twintig jaar gaat nu onherroepelijk verloren, schrijft hij.

'Rusland, China en Iran halen voordeel'

Blair geeft toe dat er fouten zijn gemaakt in Afghanistan 'maar de reactie op onze fouten zijn jammer genoeg nog meer fouten. Vandaag zijn we in een stemming die het installeren van democratie als een utopische waan lijkt te beschouwen, en interventie, zo goed als elke interventie, als een maat voor niets'.

'De wereld is nu onzeker over waar het Westen voor staat, omdat de beslissing tot deze terugtrekking uit Afghanistan zo duidelijk ingegeven was door politiek in plaats van grote strategie'.

'De terugtrekking doet elke jihadistengroep waar ook ter wereld juichen. Rusland, China en Iran zullen er hun voordeel mee doen. Iedereen die een toezegging krijgt van Westerse leiders zal ze begrijpelijkerwijs als onzeker beschouwen'.

De vroegere Labour-leider vindt dat de Britse regering nu 'de morele plicht' heeft om in Afghanistan te blijven tot iedereen die dat nodig heeft, geëvacueerd is.

Dat schrijft hij in een opiniestuk dat hij op zijn eigen website publiceert. De terugtrekking van Westerse troepen is volgens Blair, behalve 'tragisch, gevaarlijk en onnodig' ook 'niet in het belang van de Afghanen, noch in dat van ons'. Blair geloofde als politicus in internationale interventie. Hij organiseerde als jonge premier een interventie in Sierra Leone, die plaatselijk redelijk werd geapprecieerd. In 2001 stuurde hij zijn land enthousiast mee in de oorlogsoperatie in Afghanistan. Twee jaar later nam hij even enthousiast deel aan de invasie van Irak. Vooral die laatste oorlog, die afgekondigd werd op basis van valse, volgens velen vervalste informatie over massavernietigingswapens, kwam Blair politiek duur te staan. Sindsdien is hij in zijn land en in zijn Labourpartij geïsoleerd.Hij blijft wel onverpoosd interventies verdedigen.De beslissing tot terugtrekking uit Afghanistan werd volgens hem ingegeven door 'het gehoorzamen aan een imbeciele slogan over het beëindigen van eeuwige oorlogen'. Vooral in de VS, en onder meer door president Joe Biden, wordt de oorlog in Afghanistan onder de noemer van 'eeuwige oorlog' gehekeld.Blair stelt in zijn opiniestuk eerst in algemene termen wat voor hem het probleem is:'Heeft het Westen zijn strategische wil verloren? Wat wil zeggen: is het in staat van ervaring te leren, strategisch te denken, onze belangen strategisch te bepalen en op basis daarvan een strategisch engagement aan te gaan? Is lange termijn een concept dat we nog kunnen begrijpen? Is de aard van onze politiek nu onverenigbaar met het opeisen van onze traditionele leidersrol? En kan het ons wat schelen?'Dat was in zijn tijd wel anders: 'Wij ... wilden Afghanistan transformeren van een falende staat in een functionerende democratie ... Het mag dan een misplaatste ambitie geweest zijn, maar het was geen oneerbare.' En, voegt hij toe, ze heeft wat opgeleverd. Hij verwijst onder meer naar de situatie van vrouwen in Afghanistan. Trouwens: 'De voorbije 18 maanden verloor geen enkele geallieerde soldaat het leven'.De 'fragiele' winst van de afgelopen twintig jaar gaat nu onherroepelijk verloren, schrijft hij.Blair geeft toe dat er fouten zijn gemaakt in Afghanistan 'maar de reactie op onze fouten zijn jammer genoeg nog meer fouten. Vandaag zijn we in een stemming die het installeren van democratie als een utopische waan lijkt te beschouwen, en interventie, zo goed als elke interventie, als een maat voor niets'.'De wereld is nu onzeker over waar het Westen voor staat, omdat de beslissing tot deze terugtrekking uit Afghanistan zo duidelijk ingegeven was door politiek in plaats van grote strategie'.'De terugtrekking doet elke jihadistengroep waar ook ter wereld juichen. Rusland, China en Iran zullen er hun voordeel mee doen. Iedereen die een toezegging krijgt van Westerse leiders zal ze begrijpelijkerwijs als onzeker beschouwen'.De vroegere Labour-leider vindt dat de Britse regering nu 'de morele plicht' heeft om in Afghanistan te blijven tot iedereen die dat nodig heeft, geëvacueerd is.