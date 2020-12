In Tokio zijn donderdag meer dan duizend nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld, een nieuw record.

'We zijn momenteel nog steeds de precieze cijfers aan het verzamelen, maar er is mij gezegd dat (het aantal nieuwe gevallen) boven de 1.000 zal liggen en wellicht rond de 1.300 zal schommelen', verklaarde de gouverneur van Tokio, Yuriko Koike aan de pers. 'Het coronavirus houdt geen rekening met oudjaar of met een feestdag. In dit winterseizoen zien we dat het virus zich verder verspreidt en dat de situatie bijzonder ernstig is', aldus Koike.

Volgens het Japanse persagentschap Jiji heeft premier Yoshihide Suga inmiddels verschillende ministers samengeroepen om later op de dag de gezondheidssituatie te bespreken.

Japan werd tot hiertoe, met minder dan 3.500 covid-overlijdens, relatief gespaard door de pandemie in vergelijking met andere landen ter wereld. Ook erg strenge maatregelen konden worden vermeden, met uitzondering van een noodtoestand die de regering in de lente uitriep. Toen werd aan bedrijven en scholen gevraagd om de deuren te sluiten en werden de inwoners opgeroepen om thuis te blijven. Het bleef echter bij aanbevelingen en na enkele weken werden ook die weer ingetrokken. Tijdens de zomer bleef de besmettingsgraad aan de lage kant, maar de voorbije weken zit het aantal nieuwe gevallen plots in stijgende lijn waardoor de roep om een nieuwe noodtoestand steeds luider klinkt.

