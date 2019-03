Toestel van Ethiopian Airlines neergestort: 'Geen overlevenden'

Bij de crash van een passagierstoestel in Ethiopië zijn volgens de staatstelevisie alle 157 mensen aan boord om het leven gekomen. Bij het ongeval zondagmorgen in de omgeving van de hoofdstad Addis Abeba waren geen overlevenden, meldde de zender. Aan boord van de Boeing 737-800 MAX van de luchtvaartmaatschappij Ehiopian Airlines waren volgens de eerste gegevens van de maatschappij 149 passagiers en 8 bemanningsleden. De inzittenden van het toestel met vluchtnummer ET 302 hadden 33 verschillende nationaliteiten.

Bij de FOD Buitenlandse Zaken heeft men nog geen weet of daar Belgen bij zijn.

De reddingswerken zijn nog aan de gang, klinkt het in een mededeling. Het vliegtuig steeg kort na 8.00 uur op in Addis Abeba en zou rond 10.25 uur landen de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Maar zes minuten na het opstijgen stortte het toestel neer in de regio Bishoftu, ongeveer 60 kilometer ten zuidoosten van de Ethiopische hoofdstad. Het radiocontact werd enkele minuten na het opstijgen zondagmorgen verbroken. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend.

Er waren 33 verschillende nationaliteiten aan boord van vlucht ET 302. Het toestel zou gloednieuw en nog maar vier maanden geleden afgeleverd zijn. Via Twitter drukte de Ethiopische premier Abiy Ahmed zijn medeleven met de nabestaanden uit.

De neergestorte Boeing 737-800 MAX is van hetzelfde type vliegtuig van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air, dat in oktober vorig jaar 13 minuten na het opstijgen in Jakarta in zee stortte. Toen kwamen 189 mensen om.

Het laatste zware ongeluk van een toestel van Ethiopian Airlines is dat van een Boeing 737-800 die explodeerde na het opstijgen in Libanon in 2010. De 83 passagiers en zeven bemanningsleden kwamen om.