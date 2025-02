‘Toestand paus Franciscus is kritiek’

De gezondheidstoestand van paus Franciscus blijft ‘kritiek’. Dat meldt het Vaticaan zaterdagavond. De 88-jarige kerkleider ligt al sinds 14 februari in het Gemelli-ziekenhuis in Rome en heeft moeilijkheden met ademhalen door een dubbele longontsteking.

Vrijdag zei een van de behandelende artsen nog dat de kerkvorst nog altijd niet volledig buiten gevaar is, en zeker tot eind volgende week gehospitaliseerd blijft.

“De paus is niet buiten gevaar”, klinkt het in een persbericht zaterdagavond. Franciscus werd getroffen door een langdurige astmatische ademhalingsaanval, waarna hij zuurstof kreeg toegediend. Nadat bloedarmoede werd vastgesteld, kreeg hij ook een bloedtransfusie.

Volgens het Vaticaan bleef de paus alert en bracht hij de dag door in een rolstoel. Hij zou wel meer pijn hebben dan gisteren. “De prognose is op dit moment terughoudend”, aldus de verklaring.

Paus Franciscus sukkelt al geruime tijd met een slechte gezondheid. Het is al de vierde keer in minder dan vier jaar dat hij opgenomen wordt in het ziekenhuis.