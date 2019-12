De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is Persoon van het Jaar 2019, zo meldt het magazine Time woensdag. Ze werd het icoon van een generatie, een krachtige stem die waarschuwt voor de grootste uitdaging van onze planeet, legt het magazine uit.

Thunberg is niet de leider van een politieke partij of een belangengroep, noteert Time. Ze is niet de eerste om alarm te slaan over de klimaatwijziging, en ook niet persoon met de meeste wetenschappelijke getuigschriften om dat te doen.

'Het is een gewone tiener die het icoon van een generatie werd door haar moed om de waarheid te spreken voor het oog van de machthebbers.' 'Ze werpt licht op een abstract gevaar en legt moedig uit wat er op het spel staat. Ze is een krachtige stem die spreekt over de belangrijkste uitdaging voor onze planeet', aldus Time.

Eerder riep Knack Weekend Thunberg ook al uit tot 'Mens van het Jaar'.