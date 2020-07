Het bedrijf achter de populaire videoapp TikTok is met de Britse regering in gesprek om het hoofdkantoor in Londen te vestigen. Dat meldt een ingewijde aan persbureau Reuters. TikTok wil met de verhuizing de steeds luider wordende kritiek pareren dat de app te nauwe banden heeft met de Chinese overheid via zijn Chinese moederbedrijf ByteDance.

Londen is een van de vestigingsplekken die worden overwogen, aldus de bron. The Sunday Times meldt dat het overleg met Britse regering al is afgebroken, maar volgens de ingewijde zijn de onderhandelingen nog altijd gaande.

Naar welke andere steden TikTok nog meer kijkt, is niet bekend. Eerder werden al eens Dublin en Singapore genoemd.

Momenteel heeft TikTok geen eigen hoofdkantoor. Mogelijk wordt ook een plek in Californië overwogen, omdat het bedrijf de laatste tijd personeel heeft aangenomen in de Amerikaanse staat, zoals Kevin Mayer, die hiervoor de baas was van de streamingdivisie van Disney en nu leiding geeft aan de videodeelapp.

TikTok won de afgelopen tijd aan populariteit omdat veel mensen thuis opgesloten zaten met hun telefoons vanwege de coronapandemie. In het eerste kwartaal downloadden 315 miljoen gebruikers de app, een recordaantal in een kwartaal. Daarmee zijn 2,2 miljard mensen al gebruiker van TikTok.

Het bedrijf krijgt echter ook veel kritiek. Zo zou TikTok persoonlijke gegevens van zijn gebruikers met de Chinese regering kunnen delen. In de Verenigde Staten is het sommige ambtenaren verboden om de app te downloaden, uit vrees dat gevoelige gegevens of informatie kunnen uitlekken.

Vorige maand werd bekend dat Europese privacytoezichthouders de app onder de loep nemen.

