Op meer dan 20 plaatsen in Noord-Frankrijk komen er bewakingscamera's die de oversteek van migranten over het Kanaal naar het Verenigd Koninkrijk moeten stoppen. BFMTV bericht dat die camera's gefinancierd zullen worden met Britse middelen voor een efficiëntere grensbewaking aan de Franse kant van het Kanaal. Dat alles past in het 'Terminus'-project, dat het mogelijk moet makken de mensensmokkelaars en hun voertuigen op te sporen.

De politie en de gemeentebesturen zullen de camerabeelden ook kunnen gebruiken in de strijd tegen vandalisme, maar de Britten krijgen geen toegang tot die beelden.

Volgens La Voix du Nord zullen de zowat 50 camera's geplaatst worden tussen Montreuil en Calais, en tegen de zomer in werking treden.

De laatste jaren nam het aantal oversteken van het Kanaal, vaak in gammele bootjes, opvallend toe. In 2021 ging het om een verdrievoudiging. In november kwamen 27 mensen om toen hun bootje schipbruek leed.

