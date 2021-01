Bij een spectaculaire operatie tegen de maffia hebben speurders in verscheidene delen van Italië tientallen verdachten opgepakt. Onder de arrestanten zijn zowel vermoedelijke bazen van de 'Ndrangheta uit Calabrië (Zuid-Italië) als ondernemers, ambtenaren en politici.

Het Italiaanse persbureau Adnkronos meldde donderdag voorts dat dertien mensen in de gevangenis werden opgesloten en dat 35 anderen onder huisarrest zijn geplaatst. In Rome bestreed een centrumrechtse politicus alle beschuldigingen na een huiszoeking. Toch legde hij zijn partijfunctie neer, schreef het persbureau Ansa.

De misdaadgroep met zwaartepunt in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië was 'structureel complex en sterk georganiseerd', legden de speurders van de antimaffiadienst DDA in de regionale hoofdstad Catanzaro uit. Ze legden beslag op vastgoed, auto's en andere zaken ter waarde van miljoenen.

Ongeveer een week geleden, op 13 januari, begon in Calabrië, in de stad Lamezia Terme, een van de grootste maffiaprocessen van de voorbije decennia. Net als nu leidde Nicola Gratteri het onderzoek in die zaak, een prominente maffiajager uit Catanzaro. De 'Ndrangheta geldt als de brutaalste en machtigste maffiaorganisatie van Italië.

Het Italiaanse persbureau Adnkronos meldde donderdag voorts dat dertien mensen in de gevangenis werden opgesloten en dat 35 anderen onder huisarrest zijn geplaatst. In Rome bestreed een centrumrechtse politicus alle beschuldigingen na een huiszoeking. Toch legde hij zijn partijfunctie neer, schreef het persbureau Ansa. De misdaadgroep met zwaartepunt in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië was 'structureel complex en sterk georganiseerd', legden de speurders van de antimaffiadienst DDA in de regionale hoofdstad Catanzaro uit. Ze legden beslag op vastgoed, auto's en andere zaken ter waarde van miljoenen. Ongeveer een week geleden, op 13 januari, begon in Calabrië, in de stad Lamezia Terme, een van de grootste maffiaprocessen van de voorbije decennia. Net als nu leidde Nicola Gratteri het onderzoek in die zaak, een prominente maffiajager uit Catanzaro. De 'Ndrangheta geldt als de brutaalste en machtigste maffiaorganisatie van Italië.