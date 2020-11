De politie in Wit-Rusland heeft zondag tientallen mensen opgepakt tijdens nieuwe protesten tegen de omstreden leider Aleksandr Loekasjenko. Volgens mensenrechtenorganisatie Viasna zijn ruim 395 mensen gearresteerd.

Al drie maanden op rij betogen elke zondag tienduizenden demonstranten in Wit-Rusland om het aftreden van de president te eisen na omstreden presidentsverkiezingen. De oppositie is van mening dat Svetlana Tichanovskaja, een politieke novice die het tijdens de stemming van 9 augustus tegen Loekasjenko opnam, de echte winnaar van de verkiezingen was. Vanuit ballingschap in Litouwen zei oppositieleider Tichanovskaja dat de autoriteiten hadden laten zien dat ze "hun legitimiteit en macht hadden verloren".

