Tienduizenden mensen hebben zondag in Polen tegen een nieuwe wet rond uitzendvergunningen gedemonstreerd. Volgens de betogers zou de nieuwe wet, die nog door president Andrzej Duda moet worden goedgekeurd, de persvrijheid kunnen beperken.

In Warschau verzamelden demonstranten zich voor het presidentiële paleis. Er waren ook protesten in Gdansk, Szczecin, Poznan, Krakau en andere steden.

De manifestanten hadden borden bij met slogans als 'vrije media, vrije mensen, vrij Polen' en 'we hebben het recht op de waarheid'.

Het Poolse parlement keurde de wet vrijdag goed. Het eindoordeel ligt nu bij president Duda, die een veto kan uitspreken. Volgens de wet mogen uitzendvergunningen voortaan alleen nog aan buitenlandse zenders worden afgegeven als zij hun hoofdvestiging in de Europese Unie hebben. Bovendien mag een vergunninghouder niet afhankelijk zijn van een partij met een hoofdvestiging buiten de EU.

'Erg bezorgd'

Volgens critici richt de wet zich op de omroep TVN, die via een in Nederland geregistreerde holdingmaatschappij deel uitmaakt van de Amerikaanse groep Discovery. De nieuwszender TVN24 neemt een kritische houding aan tegen de Poolse regeringspartij PiS.

Ook de Amerikaanse regering uitte kritiek op de wet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei 'erg bezorgd' te zijn over passages 'die de vrijheid van meningsuiting ondermijnen, de persvrijheid verzwakken en het vertrouwen van buitenlandse investeerders in hun eigendomsrechten ondermijnen'. De VS vragen Duda om de grondrechten van de Polen te verdedigen.

