De autoriteiten hebben donderdag de evacuatie bevolen van een deel van de Oost-Congolese stad Goma, die getroffen wordt door een uitbarsting van de Nyiragongo-vulkaan.

De dodentol steeg al naar 32. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen uit de stad. Er is een 'risico op destabilisatie' van gevaarlijke gassen die zijn opgelost onder het Kivumeer, aan de voet van de momenteel actieve vulkaan Nyiragongo in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC), waarschuwen de autoriteiten.

'Bijkomende risico's houden verband met de interactie tussen lava en water' van het meer, zei de militaire gouverneur Constant Ndima in zijn bevel om de bevolking te evacueren. 'Er zijn verschillende vormen: interactie van magma met meerwater, destabilisatie van het volume van opgelost gas onder het Kivumeer en uitstoot van potentieel gevaarlijke oppervlaktegassen', klinkt het.

