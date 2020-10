Wegens een snel uitbreidende bosbrand worden maandag in de stad Irvine, in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Californië, 60.000 mensen geëvacueerd.

Het vuur bedreigt delen van de stad Irvine, ongeveer 70 kilometer ten zuidoosten van Los Angeles. Ongeveer 500 brandweermannen bestrijden de brand vanuit de lucht en met blusteams op de grond. Harde wind zorgt ervoor dat de brand, genaamd Silverado, zich razendsnel kan verspreiden. In een paar uur tijd is al ruim 200 hectare grond in vlammen opgegaan, zo melden de plaatselijke autoriteiten volgens de Los Angeles Times. Hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk. Californië is dit jaar zwaar getroffen door natuurbranden waarbij zo'n 1,6 miljoen hectare natuur en gebouwen in de as zijn gelegd. Er werd voor een recordbedrag van 229 miljoen dollar (195 miljoen euro) aan schade aangericht. (Belga)