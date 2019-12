Tienduizenden Italianen hebben zaterdag in de hoofdstad Rome verzamelen geblazen. Ze protesteren er tegen het rechtspopulisme en extreemrechts, en voor een andere politiek.

De protestbeweging van de zogenaamde 'Sardienen' startte zowat een maand geleden bij een flashmob in Bologna. Het protest in Rome vormt het hoogtepunt van de Sardienen-beweging. De beweging neemt voormalig vicepremier Matteo Salvini en zijn uiterst rechtse partij Lega in het vizier.

De Sardienen vulden het volledige Piazza San Giovanni voor de basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Dat plein geldt als de traditionele ontmoetingsplaats voor manifestaties van de vakbonden en de Italiaanse linkerzijde. Volgens de organisatoren daagden meer dan 100.000 mensen op. Persbureau Ansa spreekt op basis van politiebronnen van ongeveer 35.000.

'Het was ons idee om het plein te vullen. Ik zou zeggen dat ons doel bereikt is', zei Mattia Santori, een van de oprichters van de beweging. De mensen die afgezakt zijn naar het plein, kunnen nog het onderscheid tussen politiek en marketing maken, klonk het. 'We hopen dat het geweld uit de politieke taal verdwijnt.' De Sardienen willen geen andere beweging vervangen en niemand van de pleinen verdringen, dixit Santori.

De protestbeweging startte een maand geleden naar aanleiding van een campagnebezoek van Salvini aan Bologna, de hoofdstad van de regio Emilia-Romagna. Salvini hoopt die traditioneel rode regio binnen te halen bij de regionale verkiezingen volgende maand. Daarna kozen ze de sardine als symbool oor de nieuwe beweging, naar analogie met de gekende uitdrukking over sardienen in blik.

Ook in Brussel was er zaterdag een bijeenkomst van de Sardienen. Hier was er sprake van 250 aanwezigen.