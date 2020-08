Op Mauritius zijn zaterdag tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de overheid in de nasleep van een olieramp. Een Japans schip raakte ruim een maand geleden een rif op het eiland in de Indische Oceaan en brak in tweeën.

De betogers, vaak in het zwart gekleed, zwaaiden in de hoofdstad Port Louis met kleurrijke vlaggen en hielden borden omhoog met slogans als 'Jullie incompetentie verwoest ons eiland'. Ze droegen ook mondmaskers om zich te beschermen tegen het coronavirus.

Olieramp

Het bulkschip Wakashio strandde op 25 juli bij het eiland. Zowat 1.000 van de 4.000 ton stookolie die het aan boord had, kwam daarbij terecht in de kustwateren van het toeristenoord. Drie weken later brak het schip in tweeën. Zowel de Japanse rederij Mitsui O.S.K. Lines als de regering van Mauritius kreeg heel wat kritiek te verwerken, omdat het schip zo dicht bij het rif aan het varen was en het dagenlang duurde voor de autoriteiten op de plaats van de ramp aankwamen. De regering zelf wijst naar het slechte weer als reden voor de trage interventie.

De voorbije dagen zijn al zeker 39 dolfijnen dood aangespoeld op Mauritius. Volgens milieuorganisaties is de dolfijnensterfte waarschijnlijk toe te schrijven aan het olielek, maar de overheid ontkent de link.

Een agent trekt een foto van een aangespoelde dolfijn © Reuters

De kapitein en een officier van de Wakashio, een Indiër en een Sri Lankaan, werden vorige week opgepakt in Port Louis. Ze worden aangeklaagd voor onveilige navigatie.

