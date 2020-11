Tienduizenden aanhangers van de oppositie zijn zondag in Georgië op straat gekomen voor nieuwe parlementsverkiezingen. Ze beschuldigen de autoriteiten ervan de verkiezingen in het voordeel van de regerende partij te hebben vervalst.

Zeker 45.000 betogers hebben zich in de hoofdstad Tbilisi rond het parlement verzameld. De Georgische oproerpolitie heeft waterkanonnen ingezet en greep in toen de demonstranten het gebouw van de verkiezingscommissie dreigden te blokkeren.

'Ik roep de deelnemers aan deze illegale bijeenkomsten op zich te onthouden van illegale activiteiten', zei de leider van de regerende partij, Irakli Kobakhidze, tijdens een nachtelijke persconferentie. 'De misdadigers zullen binnenkort in de gevangenis zitten', voegde hij eraan toe, verwijzend naar de oppositieleiders.

Volgens de officiële cijfers heeft de regerende partij Georgische Droom van miljardair Bidzina Ivanishvili de verkiezingen van 31 oktober gewonnen met iets meer dan 48 procent van de stemmen, twee procentpunten meer dan de oppositiepartijen die een coalitie zouden vormen.

Maar volgens de oppositiepartijen is er verkiezingsfraude gepleegd. Ze weigeren dan ook het parlement te betreden en eisen een nieuwe samenstelling van de verkiezingscommissie en nieuwe verkiezingen.

