Tienduizenden deelnemers aan begrafenisprocessie generaal Soleimani in Ahvaz

In de stad Ahvaz, in het zuidwesten van Iran, hebben zondag tienduizenden mensen deelgenomen aan een processie ter ere van generaal Qassem Soleimani. De leider van de Iraanse Quds-brigade werd in de nacht van donderdag op vrijdag gedood nabij het Iraakse Bagdad door een Amerikaanse droneaanval.

© Belga Image